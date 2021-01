Neven Ciganović (47) među prvima je u Hrvatskoj devedesetih stavio silikone u usta. Napravio je to kad je imao dvadesetak godina kod dr. Siniše Glumičića. Cigiju je to bio prvi estetski zahvat.

- Tad je to bilo popularno. Svi su pumpali usta. Ja sam to napravio iz estetske potrebe da prekrijem ožiljak na usni koji sam zaradio kao klinac - kaže nam društveni kroničar.

Ipak, dvadesetak godina poslije izvadio je silikon iz usana jer mu se nisu više sviđale napumpane usne. Nije htio više “pačji look”.

- Ostalo je nešto malo silikona u usnama, odnosno kako je tkivo zarastalo, tako su usne ostale popunjene. Ne povećavam ih više ni hijaluronskim filerima, koji su hit kod starleta - kaže Cigi.

Nakon usana bio je na još desetak zahvata. Dva puta je stavljao silikon u jagodice kako bi dobio muževniji izgled, transplantirao je obrve jer su mu prirodne rijetke, dva puta je radio blefaroplastiku, odnosno podizanje očnih kapaka, a nos je smanjivao tri puta. Cigi se ne smatra pretečom estetske kirurgije u Hrvata. No ističe da je jedan od rijetkih koji o tome otvoreno priča.

- Ima puno celebrityja koji kriju svoje estetske zahvate. Ja svoje ne krijem. Ponosan sam na svoj izgled. Sad samo održavam mladolik izgled - kaže nam društveni kroničar.

Cigi ipak ne želi raspravljati o cifri koju je izdvojio za plastične operacije. Smatra da je to neukusno pitanje.

- Zbog toga ljudi često kriju operacije jer se puno njih hvali zahvatima, odnosno koliko su na njih potrošili, a nitko se ne pita koliko estetska kirurgija zadovoljstva sa sobom donosi - kaže nam Cigi.

Znači li to da estetsku kirurgiju smatra potrebom, a ne luksuzom? “Definitivno”, odgovara Cigi. Priznaje da nije sve operacije sam platio. Bilo je i kompenzacija s estetskim poliklinikama. Što se tiče plastičnih operacija “na crno”, nikad ne bi otišao na nešto takvo. Smatra to prerizičnim.

- Mislim da je to suludo. Liječnik mora biti specijaliziran za ono što radi, poznavati fizionomiju lica - ističe Ciganović.

Tvrdi da ga liječnik, pak, nikad nije odbio u smislu da nije htio napraviti nešto što je on zamislio.

- Realan sam, znam svoje mogućnosti. Dosta dobro sam upoznat s estetskom kirurgijom, proučavao sam je godinama. Znam što je moguće, a što nije i kakva su mi očekivanja, nemam nerealna. Jedino mi fali love za neke neinvazivne zahvate - priznaje Cigi.

Ipak, priznaje da je zažalio zbog nekih zahvata, točnije blefaroplastike, odnosno podizanja očnih kapaka. Kaže da prvi put operacija nije prošla kako je očekivao, pa je morao i drugi put “pod nož”, a to zahtijeva oporavak.

- Sad više ne želim ništa mijenjati na sebi. Barem ne ništa drastično. Sad samo želim zadržati mladolik izgled. To pokušavam uz neinvazivne tretmane, kao što je botoks. Medicina je otišla toliko daleko da nije više potrebno ići pod nož, kao što je npr. smanjenje nosa. Danas se nos korigira hijaluronskim filerima - govori Cigi.

Probao je hijaluronskim filerima i brisati bore na licu, no ipak je ostao vjeran botoksu, na koji ide svakih šest mjeseci. Fileri mu, pak, smatra, “pumpaju” obraze, a on voli naglašene crte lica. Uostalom, zato je i stavljao implantate u obraze. Probao je i popularni tretman “vampirski face lifting”, kojim se vlastita krvna plazma ubrizgava u mjesto koje se želi pomladiti. No ni s tim tretmanom nije bio pretjerano oduševljen.

Nisu svi zahvati Cigiju pošli kako je zamislio. Prije tri godine, nakon operacije nosa u Iranu, završio je s prijapizmom - dugotrajnom bolnom erekcijom nevezanom za seksualnu želju. Cigi je mjesecima rješavao taj problem, dugo nije htio izaći iz kuće jer je bio uvjeren da mu svi gledaju u međunožje. Priznaje da se danas jedino boji anestezije jer mu se upravo nakon nje pojavio taj problem.

- Plus nekoliko mojih frendova imalo je problema nakon invazivnih zahvata. Kad se ide na neki estetski zahvat, prvo se mora dobro proučiti o čemu je točno riječ. Treba proučiti i kod kojeg se doktora ide, pročitati recenzije o njemu na internetu, iskustva pacijenata, treba obratiti pozornost na to da je doktor specijaliziran za ono što želiš napraviti. Treba se dobro oko anestezije raspitati, treba više puta razgovarati s doktorom kako bi se steklo uzajamno povjerenje - savjetuje Cigi svima koji se spremaju na estetski zahvat.