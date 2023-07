Cigi kao Ken zablistao na rozom tepihu, Marko Grubnić: 'Malo je nakaradno operirati se u lutku'

Nikad se nisam sramio priznati da sam se kao dječak cijelo vrijeme igrao s barbikama i kenovima. Moji roditelji, osobito tata, nikad mi to nisu branili, govori nam stilist Marko Grubnić.

U srijedu je u 11 hrvatskih gradova bila pretpremijera filma ‘’Barbie’’. Nakon snažne oluje, žene i muškarci, izvukli su iz ormara najljepše ružičaste kombinacije i, s kartom u džepu, uputili se na kino blagajne po kokice i sokove.

Marko će, kako kaže, čim uhvati malo vremena otići pogledati film, jer danas ima puno posla oko ‘’živih barbika’’.

- Uvijek sam volio lutke oblačiti i presvlačiti. I na kraju, kad sam odrastao cijeli taj svijet lutaka je postao moja stvarnost. Danas radim sa živim barbikama. Ha ha. Identičan posao kao i kad sam bio klinac. Cijeli život se igram s njima i uživam u tome pa se osjećam kao da nemam dan radnog staža.

Modni stilist je prije nekoliko godina dobio vlastitog Kena. Dizajneri Vjeko Mandić i Silvija Talan iz brenda Plastične&Drastične napravili su lutke po njemu. Prvi Ken ima dugu plavu kosu, kao što ju je Mark nosio 2019. godine, a drugi je sličniji njemu danas.

- Nisam ni znao da to rade. Nisam ni sanjao o tome, pa je iznenađenje bilo još veće. Velika mi je čast što je netko prema meni napravio Kena. Nekako mi je baš to lijepo uspomena koja me vraća u djetinjstvo i pruža mi lijep osjećaj - dodaje.

Njegova prijateljica, pjevačica Maja Šuput (43) tad je dobila svoju barbiku, a posljednji od slavnih Hrvata koji je dobio lutku je modni kritičar Neven Ciganović.

- Lutkama su sjajno pogodili stajling. Nije lako na tako maloj lutki pokazati osobnost osobe - ističe Grubnić.

Barbie groznica posljednjih mjesec dana jača je nego ikad prije. Barbikama i kenovima igraju se brojna djeca, a neka od njih kad odrastu nastoje izgledati poput svojih igračaka. Grubnić takav izgled ne podržava jer vodi u ekstremizam.

- Nikad se nisam osjećao da bih trebao biti u ulozi Kena ili se tako oblačiti. Prerastao sam momente ekstrema i osobno to ne podržavam, jer mi živimo u stvarnom svijetu, a vi kad prijeđete granicu stvarnosti, postanete karikatura ili nešto izopačeno... Nisam za to. Lutka je lutka, a čovjek čovjek, sa svim svojim nesavršenostima i manama - govori Grubnić.

Marko je bio glavni čovjek iza raskošnih haljina Maje Šuput u televizijskom showu ‘’Supertalent’’, no ističe da on kreira magiju na malim ekranima, ali to ne može biti stvarnost.

- Maja u tim haljinama ne može hodati po ulici. One su za televiziju. Koliko god se Barbie i Ken činili savršeni, u našem nesavršenom svijetu, osobe koje idu za tim izgledom, nažalost, izgledat će nakaradno - zaključuje stilist.