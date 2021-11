Ovo je dobra kombinacija, to spojivo s nespojivim, to se nosi to je u redu. Kul mi je vestica, kul mi je kompletić, ali pored ostalih žena na na premijeri, ona izgleda kao babac, rekao je sinoć Neven Ciganović (50) u Modnom sudu RTL Exkluziva kada je prokomentirao Ninu Badrić (49).

- Ovoliko uzoraka na Nini koja nažalost na fotografijama i izgleda puno veće nego što ona zapravo i je, ona je tu meni ogromna. Ove naočale joj nikako ne idu, ali ona je sada vjerojatno u godinama kada i slabo već vidi - uputio je Cigi kritiku pjevačici.

Ali složio se s voditeljicom i gošćom da izgleda bolje kada pokaže noge.

- Uživo izgleda bolje, na prošlom nastupu bila je u minjaku i odmah sam primijetio da je smršavila - dodao je Cigi.

Uz pjevačicu, koja je bila na premijeri filma 'Južni vjetar 2: Ubrzanje' kritike je uputio i glavnom glumcu filma Milošu Bikoviću (33).

- Biković na stajlingu treba poradit, to je meni obično, premijera filma, a on kao glavna zvijezda trebao bi imati nekog stilistu. Nije dovoljno imati šarm i biti zgodan - ispričao je.