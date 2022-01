U prvom izdanju ovogodišnjeg 'Modnog suda' Neven Ciganović (50) i Marija Pajić ugostili su Bornu Kotromanić (50) koja je za emisiju odjenula elegantnu kratku crnu haljinu.

Naime, prva osoba koju je ova modna trojka komentirala bila je Lepa Brena (61). Borna smatra kako je ona ostala zamrznuta u osamdesetima,ali joj ipak to dobro stoji.

- Ona je poznata po tome da posjećuje kinesku tržnicu u Beogradu i tamo će kupiti komade u kojima se pojavljuje. Često je možete baš tamo sresti - ispričao je Cigi.

- Drago mi je što radi sa stilistom, zbog toga tako dobro izgleda - objasnio je Ciganović.

I Marko Grubnić (39) ušao je u novu godinu u crvenom kojega je modna trojka sljedećeg komentirala.

- Sekundu, da bolje vidim jer su me zabljesnuli ovi njegovi konjski zubi - rekao je Cigi prilikom čega je stavio sunčane naočale.

- U prigušenom svijetlu ovako kada gledam, on uvijek drži do sebe i to, vrlo često se meni sviđaju njegove odjevne kombinacije. I ovo mi je dobra kombinacija, volim te baršunaste sakoe, pogotovo kad su svečane prilike u pitanju. Imam uvijek tu problem s tom glavom gdje često taj bljesak zuba odvuče pogled od same odjevne kombinacije - rekao je Ciganović.

Marku je poželio prinovu u novoj godini te mu poručio da manje koristi 'ultra smile' s FaceAppa.

- On je napravio taj holivudski look, znam i gdje, i nema tolike razlike, i uživo je takav - nadovezala se Borna.

Ecija Ojdanić se, pak, nije baš dojmila Borne i Nevena.

- Meni to loše izgleda, ali mi je ona simpatična u tom svom kontrastu, kuhinje i haljinice... Ali, samo estetski, nije mi to neki uspjeh - rekla je Borna.

Modna trojka komentirala je i Anu Gruicu te Luku Nižetića i Slavka Sobina.