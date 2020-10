Cigi uzeo 'bebu' u ruke i urlao: 'Gadi mi se, ne želim je gledati'

Sve je krenulo kada su natjecatelji dobili zadatak da čuvaju 'bebe', odnosno lutke, što je naljutilo Ciganovića. Navodno je imao živčani slom pa je bacio lutku

<p>Stilist i društveni kroničar <strong>Neven Ciganović</strong> (47) natječe se u novoj, devetoj sezoni srpskog showa 'Parovi'. Iako se uklopio među ekipu, sada je ostale ukućane iznenadio ponašanjem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sve je krenulo kada su natjecatelji dobili zadatak da čuvaju 'bebe', odnosno lutke, što je naljutilo Cigija, pišu<a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3554745/skandal-u-zemunskoj-vili-svi-u-soku-neven-ciganovic-uzeo-bebu-u-ruke-pa-zaurlao-gadi-mi-se-ne-zelim-da-je-gledam-sklonite-je"> srpski mediji</a>. Navodno je imao živčani slom pa je bacio lutku koju je dobio na 'čuvanje'.</p><p>- Gadi mi se, neću bebu, ne želim je gledati, sklonite je - urlao je, što je šokiralo ostaje natjecatelje.</p><p>Mnogi su opleli po njemu tvrdeći da je 'nečovjek' i 'nemoralan lik', no njega to nije doticalo.</p><p>Prije nego je ušao u show, Neven je izjavio kako se nada da će mu se dogoditi ljubav pred kamerama.</p><p>- Zašto ne, ako budu interesantni likovi i ako mi netko baš zapne za oko... Ali nikad se ne zna, možda me netko napadne jer sam postao internacionalno poznat po svom problemu, prije tri godine sam imao trajnu erekciju pa sam definitivno drugačiji od drugih - pohvalio se tada.</p>