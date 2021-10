U večerašnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' došlo je vrijeme je za drugu zajedničku večeru, a mnogi su parovi podijeliti što se događalo proteklih dana u njihovim brakovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Situacija između Kristine i Tomislava i dalje je napeta, a o tome su od ranog jutra razgovarali svi parovi. Tomislav je odmah ujutro ludio zbog Kristininog ponašanja, to jest, zbog toga što mu nije napravila kavu i oprala veš.

Na ovoj se zajedničkoj večeri pojavio i novi bračni par koji ostali nisu upoznali.

- Sigurna sam da će žene baciti oko na Kristijana i reagirat ću normalno - tu je da se gleda - rekla je Ivona dok se spremala za večeru.

Stari parovi polako su se okupljali, sretni što se opet vide. Kristina i Cigla šutjeli su na putu do večere, a Kristina je bila razočarana što joj njezin suprug nije čestitao rođendan.

- Danas je moj dan i ne želim da mi ga kvari, želim biti vesela i sretna - rekla je.

I ostale parove zanimao je odnos između trenutačno najaktualnijeg para pa su ih otvoreno pitali tijekom večere.

- Problem je komunikacija, neću nikoga moliti za razgovor - govorila je Kristina tijekom večere, a Tomislava kao da se nije ticalo to što priča iako je sjedio pokraj nje i čuo svaku riječ.

Stručnjaci su komentirali kako će ih takvi postupci još više razdvojiti.

Tomislav se povukao razgovarati s Bernardom, koji mu je savjetovao da supruzi nasamo kaže sve što mu smeta.

- To je najveća tračerica koju sam upoznao u svom životu. Kaj da joj to kažem u facu?! Da joj kažem da nema jedan posto ženstvenosti? Da je kao tuljan, kao morž koji je izašao iz vode na obalu?! - rekao je Cigla.

Stručnjaci su komentirali kako možemo i koristiti lijepe riječi kako bismo nekome nešto prezentirali.

- Ona će to saznati nakon showa, nakon emitiranja na televiziji, ja to njoj u lice ne mogu reći. Ja je očima vidjeti ne mogu i ne mogu joj to reći u facu, to je užasno zločesta cura - nastavio je Cigla u istom tonu.

Ostalim parovima Cigla je također pričao što mu smeta kod Kristine, a stručnjaci dodaju kako je to sirovo ponašanje i da je to jednostavno neprihvatljivo.

Ana i Marinko razgovarali su s Kristinom i Tomislavom na samo.

- Oni vide svatko svoju sliku, a ne vide njihovu zajedničku - rekao je Marinko, a Ana objasnila da Cigla manipulira Kristinom.

Cigla je otvoreno rekao da misli da je problem samo u Kristini, dok ga je ona samo molila za razgovor kojim bi mogli riješiti probleme.

Ekspert Boris Blažinić smatra kako Tomislav ima unutarnji sukob.

- On želi se svidjeti drugima i ostaviti dobar dojam, želi ostati u eksperimentu i zbog toga ima problema izreći vlastite potrebe te kako i dalje glumi i ostavlja Kristinu u neizvjesnosti, zbunjenu i ne završava priču.

Stigli su i Ivona i Kristijan i svi su bili iznenađeni.

- Ona mi je djelovala kao Snjeguljica, ali bez patuljaka već je on izgledao kao mlada verzija Hulka Hogana - rekao je Mislav.