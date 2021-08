Voditeljica HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', Maja Ciglenečki (31), u prosincu prošle godine rodila je sina Leona. Maji i njezinom suprugu Bojanu to je drugo dijete, imaju i trogodišnjeg sina Luku.

Prije pet tjedana Maja se nakon porodiljnog dopusta vratila na svoje radno mjesto. Gledatelji su se oduševljenjem dočekali njezin povratak na male ekrane.

Već tada je pokazala kako se u rekordnom roku riješila trudničkih kilograma, no to je još više došlo do izražaja u njezinoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama. Naime, Maja je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira u uskoj večernjoj haljini s prorezom.

Haljina je naglasila njezinu vitku figuru, te je voditeljica za svoj izgled dobila samo komplimente. Za Večernji je otkrila da se bez puno muke vratila u formu.

- Kilogrami su nakon poroda odlazili istim tempom kojim sam ih i dobivala u trudnoći. Trudim se hraniti zdravo i provoditi vrijeme na svježem zraku koliko je to moguće. Za konkretne režime tjelovježbe nisam imala vremena, no nadam se da će se i to uskoro promijeniti - otkrila je Ciglenečki.