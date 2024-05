Cijela Arena pjevala uz Stinga: 'On je nepoderiv! Glas i energija su me oduševili, fantastičan set'

Cijela Arena uglas je u ponedjeljak navečer pjevala najveće Stingove hitove. Ovaj dobitnik 17 Grammyja pred zagrebačku je publiku doveo svoj 'power trio', za razliku od prethodnih koncerata u Hrvatskoj na kojima je na pozornici bio u puno većem sastavu. Uz Stinga (71), nastupili su Dominic Miller, njegov dugogodišnji suradnik te bubnjar Chris Maas, poznat i kao nekadašnji član bendova Mumford & Sons i Maggie Rogers.

Nakon nekoliko pjesama na početku, Sting je pozdravio publiku s 'Dobra večer, Zagreb', predstavio glazbenike koji sviraju s njime, a zatim otkrio i da cijeli popis pjesama, odnosno 'set listu', zapravo - nema.

Zagreb: Sting održao koncert u Areni | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Znao sam što ću svirati na početku, znam što ću svirati na kraju. Ali ovo između... - rekao je te poručio da će gitarist Dominic iz šešira izvlačiti imena pjesama. 'Sretno', dodao je.

I bilo je sreće, puno sreće među publikom koja je uživala u najvećim njegovim hitovima. Tako su se redali 'Thousand Years', 'Message in a Bottle'... No, može se reći kako je jedan od najvećih hitova 'Englishman in New York' raspjevao cijelu Arenu. Malo koga popularan refren nije natjerao da iz petnih žila pjeva 'Oh, I'm an alien, I'm a legal alien/I'm an Englishman in New York' i stih 'Be yourself, no matter what they say'.

Ubrzo nakon tog hita, uslijedio je još jedan - 'Desert Rose'. Možda bi se moglo reći da je Arena bila dobro osvijetljena iznutra tijekom te pjesme, obzirom na broj mobitela koji su se našli u zraku i snimali tu izvedbu. U jednom je trenutku odsvirao i 'Fragile', u nježnom aranžmanu uz gitaru, a publika je uglas pjevala i pjesmu 'So Lonely'.

Publiku je Sting vrlo lako uspio 'animirati', pjevali su i pljeskali uz njega, a kada je završio cijeli set pjesama i otišao s pozornice, nisu ga tako lako pustili. Lupalo se nogama po tribinama, pljeskalo se... I zatim je trio izašao opet na pozornicu.

- Što ćemo sada? - pitao je Sting, a gitarist Miller odsvirao je poznate tonove na gitari. Bila je to 'Roxanne'. Bis nije dugo trajao, a glazbenik se u međuvremenu zahvalio svima što su dali tako veliku podršku ovakvom 'umanjenom' sastavu.

- Iako mi je ovo već četvrti put da ga slušam uživo, svaki put me iznova oduševi njegov nevjerojatan glas i energija. Sting je majstorski angažirao publiku, a odsvirao je fantastičan set s nekim od svojih najvećih hitova - ispričala nam je nakon koncerta jedna obožavateljica Stinga iz okolice Zagreba. Nju je najviše dirnula upravo izvedba pjesme 'Roxanne'.

- Stvorio je nezaboravan završetak večeri. Uz samo dvojicu pratećih glazbenika, gitaristu i bubnjara, stvorili su nevjerojatan zvuk koji je ispunio Arenu - dodala je.

Oduševljen aranžmanom i izvedbom je ostao i Zagrepčanin koji je poručio da je Sting 'jednostavno nepoderiv'!

- Njemu je svejedno svira li uz filharmoniju ili sviraju samo njih trojica, zvuk je uvijek vrhunski, a njegov glas pršti od energije. Pjesme su svevremenske. Šteta što je prebrzo završio - rekao nam je.

Sting je još jednom pokazao hrvatskoj publici kako je njegova duga karijera puna hitova, a da godine što prolaze na njegov glas i odličnu fizičku formu nemaju baš nikakav utjecaj.