Cijela obitelj mi je završila bez krova nad glavom. Hvala svima

Adio, dome jedini, doći ćemo sigurno opet, ne plačemo, samo smo malo pukli🙏... i volimo najviše na svijetu❤️ #gorskaslužbaspašavanja ❤️ #crvenatraka #neuporabljivo #odlazak #potres #earthquake #zagreb❤️🇭🇷 #koronavirus #sveujednompaketu

A post shared by Anja Šovagović (@anjasovagovic) on Mar 24, 2020 at 7:47am PDT