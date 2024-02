Cijela regija luda za Prijović: U nekoliko mjeseci napunit će više od 20 arena, stiže i u Osijek...

Regionalna turneja Aleksandre Prijović (28) poprimila je uspjehe svjetskih razmjera. U samo osam mjeseci, mlada pjevačica zakazala je ukupno 27 koncerata u najvećim arenama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

U najavi je 11 koncerata

Do sad je održala 16 koncerata, a do travnja ih na raspredu ima još 11, uključujući pet uzastopnih nastupa u Osijeku sljedećeg tjedna. Pjevačica ne misli stati i već je ranije najavila nastavak uspješne turneje 'Od istoka do zapada' tijekom ove godine.

Napunila je tri puta sarajevsku Zetru i Čair u Nišu te dva dana zaredom pjevala u dvorani Mejdan u Tuzli. Na rasporedu za travanj već ima tri zakazana termina u Spensu u Novom Sadu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Živi svoje snove

Turneju je započela u Beogradu 28. rujna prošle godine, a Štark arenu punila je tri dana zaredom. To je samo bilo zagrijavanje za ono što ju je dočekalo u Zagrebu gdje je održala pet koncerata u prosincu, a mnogi su se složili da drugi put treba zakazati koncert na maksimirskom stadionu.

- Ja trenutno živim svoje snove. Uvijek sam vjerovala da se isplati ići svojim putem. Trudit ću se nastavit radit ovako kako sam i do sada radila i napredovati. Trenutno sam toliko sretna na svemu što se događa i idem dalje, guram - rekla nam je Aleksandra nakon prvog koncerta u Areni Zagreb.

Aleksandru je na zagrebačkim koncertima pratio tim od 70-ak ljudi, a u organizaciji koncerta sudjelovalo je njih 450. Šminkeri, stilisti, frizeri i ostala ekipa iz beauty tima potrudili su se da pjevačica svake večeri oduševi izgledom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S gostima baca publiku u trans

Na svojim koncertima ugostila je neke od najvećih zvijezda na Balkanu, među kojima su Lepa Brena, Saša Matić i Jelena Rozga koja je Aleksandrina dugogodišnja prijateljica.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Prijateljice smo posljednjih pet, šest godina. Ona je divna. Volimo zajedničke večere, nešto fino popapamo i ćakulamo. Očekivala sam poziv. To je bio prirodan slijed događaja, s obzirom da smo stvarno dobre - ispričala nam je Jelena nakon nastupa na četvrtom Prijinom koncertu u Zagrebu.

Osim Osijeka, pjevačica će u iduća dva mjeseca pjevati publici u Kragujevcu, Vršcu, Novom Sadu i Zenici, a zasigurno i na te koncerte dovodi specijalne goste.