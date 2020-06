Cijelo vrijeme uzdizali su Miju: 'Pobjednik je pobjednik, ali Negovetić je favorit Dore 2020.'

Tijekom razgovora u emisiji 'Dobar dan, Hrvatska' komentirala se Mijina savršena interpretacija, slušala se cijela njena pjesma, a pobjednika Dore spomenuli bi samo usputno

<p>HRT danas je odlučio da se u veljači 2021. bira novi predstavnik Hrvatske na Eurosongu u Rotterdamu i samim time je potvrđeno da nas neće predstavljati <strong>Damir Kedžo </strong>(33). Ovakva odluka HRT-a već se mogla nagađati, pišu gledatelji emisije 'Dobar dan, Hrvatska', u kojoj su voditelji sredinom ožujka komentirali s 'mamom' Dore, <strong>Ksenijom Urličić</strong> (80) kako je pobjednik-pobjednik, ali im je <strong>Mia Negovetić</strong> (17) bila favorit na Dori 2020. godine. </p><p>- Navijala sam za Miju, zbog toga što mi se dopala, ali prije svega zbog nekog svog iskustva. Mislila sam da je Mia u čitavoj toj večeri, koja je bila sjajno koncipirana i bilo je vrlo dobrih pjesama i izvrsnih izvođača, ali prepoznala sam u Miji nekoga koga bih osobno odvela na europsku pozornicu i s kojom bih mogla napraviti dobar rezultat - rekla je Ksenija. </p><p>Tijekom cijelog razgovora komentirala se Mijina savršena interpretacija, slušala se cijela njena pjesma, a pobjednika Dore spomenuli bi samo usputno te se njegova izvedba, čak ni fotografija, nisu pojavile u kadru. Na kraju intervjua, voditelj je zaželio Kedži sve najbolje na natjecanju, a Ksenija se nadovezala: </p><p>- Hoću samo utješiti Miju jer je to bila zapravo jedna gotovo nepredvidiva pobjeda, da su bili vrlo blizu, znate kad kažu da je za desetinu sekunde je netko pobijedio u sportu... Za dlaku, ona bi bila pobijedila. S njome bi imali veće šanse zbog toga što je ona drukčija, mlada, i mislila sam da ćemo imati novu Gigliolu Cinquetti (op.a. nastupala je na Eurosongu 1964. i donijela Italiji prvu pobjedu na tom natjecanju), to je ono što pobjeđuje - zaključila je tada Urličić. </p><p>Svi oni koji su Kedžu podržavali nakon što je pobijedio, sad su uz njega još i jače. Tvrde kako je sve to namješteno i da su s HRT-a odmah znali da Kedžu neće poslati na Eurosong, čak ni s drugom, novom pjesmom, jer s ovom ni ne smije, prema pravilima natjecanja. </p><p>- Sramota. Ova pjesma mogla je doživjeti strašan uspjeh, a sad će je čuti samo neki. Drži se, Kedžo - pisali su. Povodom ove odluke, kontaktirali smo Kedžu, koji nam je dao svoju izjavu: </p><p>Cijelo ovo DORA 2020. iskustvo je bilo puni krug. Od sreće do tuge, od pobjede do otkazivanja Eurovisiona zbog Covida 19, pa do otkazivanja mene kao izravnog predstavnika za Rotterdam 2021. Hvala svima, mom bendu, curama koje su sa mnom dijelile pozornicu u Opatiji i ovu virtualnu dok smo ljudima diljem Europe i svijeta pjevali 'Divlji vjetre' online. Hvala svim ljudima iz mog tima i svima koji su dali srce i dušu u ovih par mjeseci da se za našu glazbu i našu zemlju čuje u najboljem mogućem svjetlu - rekao je Damir za 24sata i nastavio: </p><p>- Hvala svima na podršci i potpori sada kada znamo da je HRT odlučio da ima novo natjecanje i da nas u Rotterdamu 2021. izravno ne predstavljam ja. Nije jednostavan ovaj 'rollercoaster' emocija i promjena izdržati, zato hvala još jednom svima i jedva čekam s vama prolaziti sve ono što će nam donijeti budućnost. Računajte na mene i najbolju moguću glazbu i emocije koje ću vam donijeti, a ja računam na vas. Ništa mi drugo ne treba. Volim vas ljudi.</p>