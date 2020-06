HRT odlučio: Damir Kedžo ne ide na Eurosong iduće godine

Stoga HRT ovim putem zahvaljuje Damiru Kedži na izvrsnoj suradnji nakon pobjede na Dori 2020. Zajedničkim smo snagama izvukli maksimum iz ove godine bez standardnog Eurosonga, poručili su

<p>Pjevač <strong>Damir Kedžo</strong> (33) ostao je bez Eurosonga. Iako je u veljači pobijedio s pjesmom 'Divlji vjetre' na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, zbog pandemije korona virusa cijelo je natjecanje otkazano pa tako nitko nije zasjao na pozornici u Rotterdamu u Nizozemskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Damir nakon pobjede na Dori 2020. </strong></p><p>HRT je odlučio kako nas dogodine u Rotterdamu ne predstavlja on s novom pjesmom, već netko drugi. Damir je plakao od sreće kad je u Opatiji čuo svoje ime i shvatio da će nas on predstavljati. Tada je rekao da je to ostvarenje njegova dječačkog sna, a sada se izgleda, sve srušilo. </p><p>- Cijelo ovo DORA 2020. iskustvo je bilo puni krug. Od sreće do tuge, od pobjede do otkazivanja Eurovisiona zbog Covida 19, pa do otkazivanja mene kao izravnog predstavnika za Rotterdam 2021. Hvala svima, mom bendu, curama koje su sa mnom dijelile pozornicu u Opatiji i ovu virtualnu dok smo ljudima diljem Europe i svijeta pjevali 'Divlji vjetre' online. Hvala svim ljudima iz mog tima i svima koji su dali srce i dušu u ovih par mjeseci da se za našu glazbu i našu zemlju čuje u najboljem mogućem svjetlu. Hvala svima na podršci i potpori sada kada znamo da je HRT odlučio da ima novo natjecanje i da nas u Rotterdamu 2021. izravno ne predstavljam ja. Nije jednostavan ovaj 'rollercoaster' emocija i promjena izdržati, zato hvala još jednom svima i jedva čekam s vama prolaziti sve ono što će nam donijeti budućnost. Računajte na mene i najbolju moguću glazbu i emocije koje ću vam donijeti, a ja računam na vas. Ništa mi drugo ne treba. Volim vas ljudi - rekao je Damir Kedžo za 24sata. </p><p>S HRT-a su danas izvijestili da su donijeli odluku da nastavljaju sa svojom tradicijom i da će se Dora sljedeće godine održati kako je i planirano, u veljači 2021. u Opatiji, te će nas, shodno tome, na Eurosongu 2020. predstavljati onaj tko tada pobijedi. </p><p>- Urednica Dore i šefica hrvatske delegacije na Euroviziji 2021. bit će dugogodišnja urednica, novinarka i voditeljica Zabave HTV-a, Uršula Tolj. Stoga HRT i ovim putem zahvaljuje Damiru Kedži na izvrsnoj suradnji nakon pobjede na Dori 2020. Zajedničkim smo snagama izvukli maksimum iz ove godine bez standardnog Eurosonga: dostojno smo se predstavili na društvenim mrežama, kao i u posebnoj emisiji Eurovision: Europe Shine a Light. Damir se pokazao kao veliki profesionalac, te je usprkos situaciji vrhunski odradio svu promociju - a pjesma je, bez zadrške to možemo zaključiti, postigla velik uspjeh i u Hrvatskoj i izvan nje. Također se zahvaljujemo i autorima skladbe "Divlji vjetre", Anti Pecotiću i Bojanu Šalamonu Shalli - istaknuli su s HRT-a.</p><p>Ovakva odluka HRT-a već se mogla nagađati jer su voditelji emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' sredinom ožujka komentirali s 'mamom' Dore, <strong>Ksenijom Urličić</strong> (80) kako je pobjednik-pobjednik, ali im je <strong>Mia Negovetić</strong> (17) bila favorit na Dori 2020. godine. </p><p>- Navijala sam za Miju, zbog toga što mi se dopala, ali prije svega zbog nekog svog iskustva. Mislila sam da je Mia u čitavoj toj večeri, koja je bila sjajno koncipirana i bilo je vrlo dobrih pjesama i izvrsnih izvođača, ali prepoznala sam u Miji nekoga koga bih osobno odvela na europsku pozornicu i s kojom bih mogla napraviti dobar rezultat - rekla je. </p><p>Kedžini pratitelji ovom su viješću razočarani i smatraju da ćemo teško pronaći boljeg predstavnika od njega. </p><p> </p>