Čitač s usana otkrio što je Kate rekla princu Williamu prije udarca po guzi: 'Ne ignoriraj...'

Snimka na kojoj je Kate Middleton (41) pljesnula supruga princa Williama (40) po stražnjici brzo je postala viralna. Sada su se britanski mediji posvetili otkrivanju razloga te neuobičajene geste, prenosi Mirror.

Kada su princ i princeza od Walesa u nedjelju prisustvovali na dodjeli nagrade BAFTA, mnogi su primijetili da je Kate pokušala uhvatiti Williamovu ruku, no on ju je izmaknuo.

Čitač s usana Jeremy Freeman otkrio je što su njih dvoje govorili prije tapšanja te je uvjeren da ono što izgleda kao nježna gesta zapravo to nije. Naime, na početku snimke nešto je privuklo Kateinu pažnju zbog čega je okrenula glavu. William s druge strane nije reagirao te je nastavio gledati ispred sebe. Kad je to primijetila, Kate ga je, prema riječima čitača s usana, pitala: "Kako ti je to promaknulo?".

''Što?", navodno je uzvratio William, a Kate mu je uzvratila "Prestani ignorirati". No, nije jasno što bi trebao prestati ignorirati. Nije bilo jasno ni Williamu.

"Ignorirati koga?", pitao ju je, a umjesto odgovora dobio je tapšanje po stražnjici. Freeman vjeruje da je tapšanje po stražnjici bio oblik "seksi ukora".

Stručnjakinja za kraljevsku obitelj Judi Dench za britanske medije je podijelila svoje mišljenje.

- Dok su prolazili pored okupljenih, Kate kao da se osvrće kako bi sa smiješkom primila pohvalni komentar. Potom je gurnula desnu ruku prema Williamovoj kao da želi da se prime za ruke. William se nagnuo kao da očekuje neko šaputanje te je podignuo ruku. Kate ga je ‘nagradila‘ tapšanjem po stražnjici - rekla je Dench.

