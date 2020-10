Čitateljica je 'ulovila' Cagea u Cavtatu: Pascal je ipak zgodniji

<p>Oskarovac <strong>Nicolas Cage </strong>(56) već danima snima film 'The Unbearable Weight Of Massive Talent' u Hrvatskoj. Javila nam se čitateljica 24sata koja je slavnog glumca, skupa s kolegom <strong>Pedrom Pascalom </strong>(45), 'ulovila' u Cavtatu tijekom snimanja scena za film.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nicolas Cage u Cavtatu</strong></p><p>Čitateljica nam kaže kako se čini da u filmu ima dosta akcijskih scena, budući da su glumci stalno bili u pokretu i trčali. Pitali smo je kakvima joj slavni glumci čine uživo.</p><p>- Nicolas mi se ne čini brz kao u filmovima koje je snimao. Pascal mi izgleda zgodnije - rekla nam je čitateljica 24sata. </p><p>I u Cavtatu su snimali s automobilom marke Porsche, kao i prethodnih dana u Dubrovniku kada su izazvali pažnju na ulicama.</p><p>Gradonačelnik <strong>Mato Franković </strong>na društvenim mrežama potvrdio je dolazak svjetskih zvijezda. </p><p>- Dobro došao Nicolas Cage! U Dubrovniku počinje snimanje još jednog filma u ovoj godini. S ovakvom promocijom Dubrovnika u posljednjih 6 mjeseci na USA tržištu rijetko se tko može mjeriti. ABC news u udarnom terminu live tri dana iz Dubrovnika. Film ‘The Islander’ s glumicom Caroline Goodall. Film s Nicolas Cageom ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ te film na kojem radi dvostruki Oskarovac Janusz Kaminski, direktor fotografije i redatelj koji je radio sve Spielbergove filmove - napisao je.</p><p>Holivudski glumac u našem će gradu ostati oko mjesec dana. Redatelj filma je <strong>Tom Gormican</strong>, a Cage će na velikom platnu utjeloviti samog sebe i to dok pokušava dobiti ulogu u filmu <strong>Quentina Tarantina</strong>.</p>