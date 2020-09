Cjenik seks usluga za ulogu u filmu: 'Položio bi ruku na lijevu dojku koju bi dobro ispipkao'

Marilyn Monroe bila je dobro upoznata s perverznjacima i iznuđivačima u filmskoj industriji. U svojim memoarima 'My Story' napisala je: 'Upoznala sam ih sve. Sve su bili sami lažnjaci i ništarije'

<p>Govorila sam mu da prestane i probala sam ga odgurnuti. Bila sam prestravljena, a on je bio ogroman. Bila je to noćna mora. Nisam pristala na to. Počela sam glumiti da uživam samo kako bi sve što prije završilo. Osjećam se krivo danas jer ga nisam probala svim silama odmaknuti od sebe, ispričala je talijanska redateljica i glumica <strong>Asia Argentno</strong>, jedna od svjedoka umiješanih u nedavni skandal koji potresa američku zabavnu industriju.</p><p>Protiv slavnog producenta i izvršnog direktora tvrtke The Weinstein Company <strong>Harveya Weinsteina</strong> ustale su brojne glumice, otvoreno priznajući kako je i njih seksualno iznuđivao, pa i ucjenjivao za ulogu. </p><p>- Gurnuo me i naredio mi da šutim. Skinuo je hlače i gaće te počeo masturbirati. Brzo je završio i ejakulirao je u lonac sa cvijećem - priznala je novinarka lokalne njujorške televizije, <strong>Lauren Sivan</strong>.</p><p>Istovremeno, glumica <strong>Ashley Judd </strong>je otkrila kako je njegovo ponašanje javna tajna u Hollywoodu o kojem žene već godinama pričaju. No, ovo svakako nije prvi, a teško i da će biti zadnji slučaj seksualnog iznuđivanja i ucjene u šoubiznisu.</p><p>U prvom poznatom slučaju, komičar<strong> Roscoe 'Fatty' Arbuckle</strong> otišao je na divlji party koji je završio smrću glumice <strong>Virginie Rappe </strong>1921. Jecajući u bolovima zbog ruptiranog mjehura, ona je pred gostima optužila Arbucklea za silovanje. Kad je nekoliko dana nakon incidenta umrla, Fatty je optužen za ubojstvo. No, nakon tri suđenja i uzastopnih žalbi - oslobođen je optužbi.<br/> <br/> Vještaci su tvrdili kako je sam seksualan čin koji je završio takvim ranama i smrću morao biti rezultat silovanja, no izvukao se - ponajprije zahvaljujući svojim vezama i ugledu. </p><p>Glumac <strong>Errol Flynn</strong> dvije je godine bio u ljubavnoj vezi s <strong>Beverley Aadland</strong>, koju su započeli kad je ona imala 15 godina. U vrijeme afere Flynn je već bio optužen, ali ne i proglašen krivim, za dva slučaja silovanja maloljetnica 1942. </p><p>- Bio je naprosto prejak za mene. Plakala sam. U jednom trenutku mi je poderao mi je haljinu. Potom me odnio u drugu sobu, a ja sam još uvijek plakala. Kroz glavu mi je stalno prolazilo 'što će mi mama reći' - ispričala je Aadland početak njihovog poznanstva, priznajući da je s njim i u vezi završila iz straha.<br/> <br/> - Bila sam na audiciji za Kleopatru dva puta, i bilo je izgledno da ću je dobiti. Šef studija me odveo u ured i rekao mi 'zbilja želiš tu ulogu?'. Rekla sam mu da je želim od sveg srca, a on mi je tada naglasio da sve što trebam napraviti je da 'budem dobra prema njemu'. Tijekom 60-ih je to bio standardni eufemizam za seks, no ja naprosto nisam mogla to. Istrčala sam iz ureda u suzama, a uloga je otišla Elizabeth Taylor - ispričala je <strong>Collins</strong>.</p><p>U svojim memoarima Child Star, slavna je glumica <strong>Shirley Temple</strong> otkrila kako je pred njom poznati MGM producent poznat po 'pustolovnom kauču za casting', na kojem je dijelio uloge na temelju toga jeste li za oralni, analni ili klasični seks, otkopčao hlače. Mahao je pred njom svojim penisom, a to je bilo 1940., kad je Shirley imala tek 12 godina. Neupoznata s muškom anatomijom, reagirala je nervoznim smijehom, a on ju je izbacio iz svog ureda nezadovoljan reakcijom. Na njenu sreću, već je imala potpisan ugovor s MGM-om.</p><p><strong>Marilyn Monroe</strong> bila je dobro upoznata s perverznjacima i iznuđivačima u filmskoj industriji. U svojim memoarima 'My Story' napisala je: 'Upoznala sam ih sve. Sve su bili sami lažnjaci i ništarije. Neki su bili zlobni i pokvareni, no oni su bili najbliže filmu što se se mogli približiti. Stoga sam sjedila s njima, slušajući njihove laži i nemoralne ponude. U njihovim očima ste mogli vidjeti Hollywood - pretrpani bordel, veselo društvo padanja u svačiji krevet'.<br/> </p><p><strong>Judy Garland</strong> u krevet su htjeli odvući brojni studijski 'glavonje' iz tada najjačeg MGM-a kad je imala od 16 do 20 godina. Ona je, u svojoj knjizi 'Get Happy: The Life of Judy Garland' opisala najgoreg od svih - <strong>Louisa B. Mayera</strong>, po tome što se prikazivao dragim i drugačijim od običnih perverznjaka.</p><p>- Mayer bi vam rekao kako divno pjevate, rekao da pjevate iz srca, i onda vam položio ruku na lijevu dojku koju bi dobro ispipkao. On je imao 50, a ja 16 godina - napisala je.</p><p>Filmaš <strong>Roman Polanski</strong> priznao je krivnju u seksualnom nasrtanju i prisilnom spolnom odnosu sa<strong> Samanthom Geimer</strong>, tada 13-godišnjom glumicom u usponu. Cijela stvar se odigrala za vrijeme photo snimanja u Los Angelesu, kad ju je pokušao opiti šampanjcem kako bi je iskoristio.</p>