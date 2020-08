Glumica iz Harryja Pottera: 'Kad sam imala 14 godina, silovao me trener kojem sam vjerovala'

<p>Glumica <strong>Jessie Cave </strong>(33), najpoznatija po ulozi<strong> Lavender Brown</strong> u filmovima o <strong>Harryju Potteru</strong>, šokirala je javnost priznanjem kako je bila silovana sa samo 14 godina, javlja<a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8671195/Harry-Potter-star-Jessie-Cave-reveals-raped-tennis-coach-just-14.html"> Daily Mail</a>.</p><p>To je ispričala sestri <strong>Bebe</strong> (23) u podcastu 'We Can't Talk About That Right Now'. Kaže da ju je silovao teniski trener.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Mislim da je silovanje s 14 godina poprilično loše. Pogotovo ako je riječ o teniskom treneru, kojem sam vjerovala. Bila sam 'fit' i spretna s teniskom loptom. Ipak, iskoristio me, zbog čega je otišao u zatvor - rekla je.</p><p>Dodala je kako je to iskustvo potpuno obilježilo njezinu adolescenciju i rane dvadesete.</p><p>- Još se oporavljam i smatram da moje seksualno odrastanje nije bilo isto kao i tuđe - poručila je.</p><p>Smatra da su seksualno zlostavljanje i traume nešto o čemu ljudi ne razgovaraju dovoljno.</p><p>- Što više vremena prolazi, možda zvuči grozno, ali sretna sam, sretna sam što me to silovanje nije uništilo - zaključila je glumica.</p>