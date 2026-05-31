Clint Eastwood je ljubio mnoge, a ženio se dvaput: Ima osmero djece sa 6 žena, evo tko su one

Clint Eastwood, rođen kao Clinton Eastwood Jr. 31. svibnja 1930. godine u San Franciscu u Kaliforniji, jedan je od najpoznatijih i najutjecajnijih glumaca, redatelja i producenata u povijesti filmske industrije. Odrastao je tijekom Velike depresije u obitelji Clintona Starijeg i Ruth Eastwood, zajedno s mlađom sestrom Jeanne. Nakon godina selidbi u potrazi za poslom, njegova se obitelj konačno nastanila u gradu Piedmontu u području zaljeva San Francisca.

Nakon završetka školovanja 1949. godine, Eastwood je radio različite fizičke poslove kako bi zaradio za život. Bio je drvosječa, vozač kamiona i radnik u čeličani. Godine 1950. pozvan je u vojsku Sjedinjenih Američkih Država te je služio u bazi Fort Ord na poluotoku Monterey, gdje je radio kao instruktor plivanja. Nakon završetka vojne službe 1953. godine preselio se u Los Angeles, pohađao nastavu na Los Angeles City Collegeu i radio na benzinskoj postaji.

Njegov visoki stas i prepoznatljiva pojava ubrzo su privukli pozornost filmskih producenata. Iako nije imao značajno glumačko iskustvo, dobio je priliku za probno snimanje u studiju Universal te potpisao ugovor. Prve filmske uloge ostvario je sredinom pedesetih godina u ostvarenjima "Revenge of the Creature" i "Francis in the Navy".

Pravi proboj dogodio se 1958. godine kada je dobio jednu od glavnih uloga u televizijskoj vestern seriji "Rawhide". Tumačio je mladog kauboja Rowdyja Yatesa tijekom osam sezona, a Eastwood je tada postao poznato lice američke televizije. Međutim, svjetsku slavu stekao je tek tijekom šezdesetih godina kada je prihvatio poziv talijanskog redatelja Sergija Leonea da glumi u nizu vestern filmova.

Ulogom tajanstvenog "Čovjeka bez imena" u filmovima "A Fistful of Dollars", "For a Few Dollars More" i "The Good, the Bad and the Ugly" Eastwood je postao međunarodna zvijezda. Ovi takozvani "špageti vesterni", snimani u Italiji, promijenili su lice vestern žanra i ostavili neizbrisiv trag u povijesti filma.

Po povratku u SAD osnovao je vlastitu produkcijsku kuću Malpaso Productions i nastavio graditi uspješnu karijeru. Tijekom sedamdesetih godina publika ga je upoznala i kao inspektora Harryja Callahana u kultnom filmu "Dirty Harry". Lik beskompromisnog policajca iz San Francisca postao je jedna od njegovih najprepoznatljivijih uloga te je iznjedrio niz nastavaka koji su ostvarili veliki komercijalni uspjeh.

Istodobno je Eastwood počeo razvijati i redateljsku karijeru. Njegov redateljski prvijenac, "Play Misty for Me", naišao je na pozitivne kritike i pokazao da posjeduje talent ne samo pred kamerom nego i iza nje. Tijekom sljedećih desetljeća režirao je niz zapaženih filmova različitih žanrova, potvrđujući se kao jedan od najcjenjenijih autora američke kinematografije.

Veliko priznanje stiglo je 1992. godine filmom "Unforgiven", vesternom koji je osvojio Oscare za najbolji film i najbolju režiju. Film je označio vrhunac njegova umjetničkog sazrijevanja te je mnogima pokazao kako je Eastwood prerastao imidž akcijske zvijezde i postao ozbiljan filmski autor. Početkom novog tisućljeća nastavio je nizati uspjehe. Film "Mystic River" osvojio je publiku i kritiku, dok je "Million Dollar Baby" ponovno donio Eastwoodu Oscare za najbolji film i najbolju režiju. Uslijedili su ratni spektakli "Flags of Our Fathers" i "Letters from Iwo Jima", od kojih je potonji posebno pohvaljen zbog prikaza Drugog svjetskog rata iz japanske perspektive.

Osim filmske karijere, Eastwood se okušao i u politici. Godine 1986. izabran je za gradonačelnika Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji, dužnost koju je obnašao dvije godine. Tijekom godina često je javno iznosio svoja politička stajališta. Iako je veći dio života bio povezan s Republikanskom strankom, podržavao je određene liberalne društvene politike te se posljednjih godina opisivao kao libertarijanac.

Dvaput se ženio, a ima osmero djece

Iako je Clint Eastwood desetljećima bio jedna od najvećih zvijezda Hollywooda, njegov privatni život često je privlačio jednaku pažnju kao i njegova filmska karijera. Tijekom života bio je dvaput u braku te je imao brojne ozbiljne i povremene ljubavne veze, od kojih su se neke vremenski preklapale. Poznato je da ima osmero djece sa šest različitih žena, premda se tijekom godina nagađalo da bi njihov broj mogao biti i veći. Sam Eastwood o tome rijetko govori, smatrajući da njegova obitelj zaslužuje privatnost daleko od medijske pozornosti.

Prvi put oženio se u prosincu 1953. godine Margaret Johnson, tada tajnicom u proizvodnom sektoru, koju je upoznao na spoju naslijepo nekoliko mjeseci ranije. Tijekom njihova udvaranja postao je otac kćeri Laurie, koja je dana na posvajanje i tek mnogo godina kasnije ponovno uspostavila kontakt sa svojim biološkim ocem. Tijekom dugog braka s Maggie Eastwood je imao više izvanbračnih veza, među kojima se posebno ističe veza s kaskaderkom Roxanne Tunis, s kojom je dobio kćer Kimber.

Unatoč složenim okolnostima, Eastwood i Maggie ostali su zajedno više od trideset godina te su dobili sina Kylea i kćer Alison. Njihov brak formalno je okončan razvodom 1984. godine. Već sredinom sedamdesetih Eastwood je započeo vezu s glumicom i redateljicom Sondrom Locke, s kojom je živio dugi niz godina. Njihova je veza bila jedna od najpoznatijih u Hollywoodu, a mnogi su bliski prijatelji tvrdili da je upravo ona bila najveća ljubav njegova života. Nakon prekida 1989. godine uslijedile su višegodišnje pravne bitke koje su punile naslovnice američkih medija.

Osamdesetih godina Eastwood je dobio još dvoje djece, sina Scotta i kćer Kathryn, sa stjuardesom Jacelyn Reeves. Kasnije je bio u vezi s glumicom Frances Fisher, s kojom je dobio kćer Francescu. Drugi put oženio se 1996. godine televizijskom novinarkom Dinom Ruiz. Iste godine rodila se njihova kći Morgan. Taj je brak trajao do 2014. godine, kada je razvod službeno okončan.

Nakon razvoda od Dine Ruiz, Eastwood je viđan u društvu Christine Sandere, djelatnice jednog restorana. Iako nikada nisu javno govorili o svojoj vezi, zajedno su se pojavljivali na brojnim događajima. Sandera je preminula 2024. godine od posljedica srčanog udara. Ubrzo nakon toga pojavile su se informacije da je Eastwood započeo novu vezu, no identitet njegove partnerice nije javno otkriven.

Osim po filmskoj karijeri, Eastwood je poznat i kao uspješan investitor u nekretnine. Još tijekom služenja vojnog roka u Fort Ordu razvio je posebnu privrženost području Carmela u Kaliforniji. Novcem koji je zaradio kao glumac počeo je kupovati zemljišta uz pacifičku obalu, postupno stvarajući impresivan portfelj nekretnina.

Krajem šezdesetih godina kupio je stotine hektara zemljišta u području Carmel Highlands i Carmel Valley. Dio tih posjeda kasnije je donirao ili prodao uz uvjet trajne zaštite prirode. Njegova produkcijska kuća Malpaso Productions ime je dobila upravo po području Malpaso Creek, gdje je posjedovao velik dio zemljišta.

Tijekom devedesetih godina Eastwood je prodao dio svojih posjeda okrugu Monterey te prihod iskoristio za kupnju ranča Odello na ušću rijeke Carmel. Značajan dio tog zemljišta kasnije je donirao organizacijama za zaštitu prirode, čime je pridonio očuvanju vrijednih obalnih ekosustava Kalifornije.

Njegova nekretninska ulaganja protežu se daleko izvan Carmela. U vlasništvu ima luksuzne nekretnine u Bel Airu, golemi ranč Rising River Ranch u sjevernoj Kaliforniji, kuću u La Quinti, apartman u Burbanku, rezidenciju u Sun Valleyju u saveznoj državi Idaho te imanje uz ocean na Havajima. Godine 2010., u dobi od 80 godina, izgradio je raskošni kompleks u Carmel-by-the-Sea vrijedan oko 20 milijuna dolara.