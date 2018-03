Cobainova udovica 'zaboravlja' plaćati porez: Duguje 3 mil. kn

Pjevačica Courtney Love (53) nagodila se s američkim vlastima prije tri mjeseca oko neplaćenog poreza iz razdoblja od 2009. do 2011. te im je dala 266.000 dolara (oko milijun i 600 tisuća kuna), no ima još 'zaostataka'. Courtney duguje porez državi i za 2016., a dug je dosegao iznos od 569.000 dolara (oko tri i pol milijuna kuna), piše američki magazin The Blast.

Pjevačica je prošlog mjeseca odala počast svom pokojnom mužu, frontmenu benda Nirvana, Kurtu Cobainu, koji je počinio samoubojstvo prije 24 godine. Kaže da joj nedostaje svakog dana.

happy birthday baby god I miss you A post shared by Courtney Love Cobain (@courtneylove) on Feb 19, 2018 at 10:52pm PST

- Sretan rođendan, dušo. Bože, kako mi nedostaješ - napisala je 20. veljače kada bi Cobain navršio 51. godinu. Par se vjenčao 1992. na Havajima, a ubrzo su dobili kćer Frances Bean (26). Frances je o životu svog oca producirala dokumentarni film 'Kurt Cobain: Montaža pakla' za koji je Courtney istaknula kako daje fanovima uvid u unutarnji svijet pokojnog glazbenika.

- Moja kći je odradila izvrstan posao. Dokumentarac je odličan i govori puno stvari koje bi Kurt htio reći - istaknula je pjevačica. Objasnila je da to nije film o njezinom i Cobainovom braku. Courtney se nedavno 'vratila' na glazbenu scenu pojavivši se u spotu svog prijatelja, pjevača Marilyna Mansona za pjesmu 'Tattooed In Reverse'.

Utjelovila je medicinsku sestru koja Mansona vozi u invalidskim kolicima po ustanovi za mentalno oboljele. No Courtney se nije previše istaknula u spotu uz štovatelje sotone koji izvode svoje rituale te opsjednutu ženu.