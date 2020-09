Navodno je i\u0161la u privatnu gimnaziju na Ko\u0161utnjaku koju je pjeva\u010d platio oko 50.000 eura, a dok nije posjedovala voza\u010dku dozvolu, imala je svog voza\u010da. \u010coli\u0107 se 2001. o\u017eenio Aleksandrom, a par osim Une ima i mla\u0111u k\u0107er\u00a0Laru\u00a0(14). Supruga nastoji dr\u017eati privatni \u017eivot za sebe, a nedavno je pjeva\u010d otkrio i za\u0161to se njegova bolja polovica zna naljutiti na njega.\u00a0

<p>Starija kći pjevača <strong>Zdravka Čolića</strong> (69), <strong>Una</strong> (18), na svom profilu na Instagramu često plijeni pažnju svojim atraktivnim fotografijama. Na toj društvenoj mreži prati je gotovo 30 tisuća ljudi, a s obzirom da kalendarski još uvijek traje ljeto, Una ne prestaje s objavama u kupaćim kostimima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dobili djecu u poznim godinama</strong></p><p>Trenutačno ljetuje na otoku Ada Bojana u Crnoj Gori, a u komentarima se samo nižu pohvale na račun njezina izgleda. </p><p>- Budi jedinstvena i svoja u moru plastičnih 'ljepotica' koje liče jedna na drugu kao da su klonirane. Tvoj tata je bio i ostao jedinstven i svoj i zato ga vole toliko. Gene nosiš njegove, a nadam se i putanju koju je on za tebe posuo laticama ruže - napisao joj je jedan pratitelj ispod fotografije, a drugi se složio: </p><p>- Prelijepa si, prirodna ne radi neke gluposti na sebi zbog mode. Bit ćeš jedinstvena ako ostaneš prirodna.</p><p>Prema pisanju srpskih medija, prije pandemije korona virusa Una je bila rado viđen gost u luksuznim beogradskim restoranima. Voli i putovanja tijekom kojih odsjeda u skupocjenim hotelima.</p><p>Navodno je išla u privatnu gimnaziju na Košutnjaku koju je pjevač platio oko 50.000 eura, a dok nije posjedovala vozačku dozvolu, imala je svog vozača. Čolić se 2001. oženio<strong> Aleksandrom</strong>, a par osim Une ima i mlađu kćer <strong>Laru</strong> (14). Supruga nastoji držati privatni život za sebe, a nedavno je pjevač otkrio i zašto se njegova bolja polovica zna naljutiti na njega. </p><p>- Supruga se najviše ljuti na mene jer sam popustljiv prema kćerkama. Ona ne može shvatiti zašto sam tako mekan prema njima i zašto ne mogu reći ne, dok je ona uglavnom stroga - iskreno je priznao.</p><p>Dodao je i da je, kao i svaki drugi otac, ponosan na svoje kćeri.</p><p>- Već lagano počinje i obrana od dječaka. Ne znam kako ću se izboriti s tim, to mi je najgore, ali opet sve je to život i potpuno normalna stvar - rekao je krajem prošle godine. </p>