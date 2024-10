Colin Farrell o ulozi u Pingvinu: Sjedio sam tri sata u stolici za šminkanje da mi stave masku...

Irski glumac Colin Farrell (48) tumači glavnu ulogu u novoj HBO-evoj seriji 'Pingvin' koja je na prvom mjestu na njihovoj streaming platformi Max. Farrell ponovno tumači zlikovca Oswalda 'Oza' Cobblepota, poznatog iz filma The Batman iz 2022. godine, u kojem je glumio istu ulogu.

Riječ je o spin-offu Batmana koji se fokusira na priču o Pingvinovom usponu u kriminalnom podzemlju Gothama.

Guardian je seriju nazvao 'Sopranosima za mlađe generacije'. Prve recenzije, koje su stigle prije službene premijere, otkrivaju da je riječ o izvanrednoj seriji prilagođenoj za televiziju.

Pohvale uključuju dubinu likova i složenost njihove priče. Collin Farrell dobio je posebne pohvale za svoju ulogu negativca.

Mnoge je iznenadio lik Farrella koji je neprepoznatljiv u novoj seriji, a istog lika utjelovio je i u hit filmu 'The Batman' iz 2022. godine. No, glumac je gostovao kod britanskog voditelja Graham Nortona gdje je objasnio da je pio puno vode jer se jako znojio u masci, a odlazak na toalet bila je prava 'logistička' akcija.

- Nisam doručkovao ni ručao, mislim da je to najpristojniji odgovor koji mogu dati - rekao je i dodao:

- Što se tiče odlaska na malu nuždu, trebala mi je navigacija dok se skinem da odem na WC - u šali je objasnio.

Farrell je priznao da je jedva čekao završetak snimanja serije, prenosi Daily Mail.

- Na kraju sam bio malo jadan i ljut. Sjetio sam se koliko je Jim Carrey mrzio Grinchovu šminku i iako nisam došao do te razine, borio sam se, pogotovo jer je tema bila tako mračna - rekao je voditelju i dodao da mu je 'veliko olakšanje što se serija sviđa ljudima'.

Tri sata je dnevno provodio na stolici za šminkanje, kako bi mu postavili masku. Protetsko odijelo koje je nosio, svidjelo mu se jer nije osjećao batine koje bi dobivao na setu. Da izađe iz maske, trebalo mu je oko četrdesetak minuta.

- Proces je trajao tri sata svaki dan u stolici za šminkanje, a studio je bio postavljen na temperature smrzavanja kako bi šminka ostala na mjestu - objasnio je Farrell, prenosi Mindfood.

Iako su ga pitali da se prirodno udeblja za ulogu u hit seriji, glumac je odbio jer je tijekom snimanja filma 'The North Water' dobio zdravstvene probleme nakon naglog debljanja. Za Total Film Magazine je otkrio da ne razmišlja o drugoj sezoni hit serije 'Pingvin'.