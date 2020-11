U komentarima se ni\u017eu poruke su\u0107uti i \u017ealjenja za voljenim glumcem, koji je obilje\u017eio teatar i film u regiji i iza kojeg je pregr\u0161t sjajnih uloga. Posljednja uloga kojom se uvukao pod ko\u017eu publici bila je ona Izeta Fazlinovi\u0107a u spomenutoj seriji.\u00a0

- Ja sam jo\u0161 uvijek u \u0161oku i ne mogu vjerovati. Telefon mi non stop zvoni. Zaista sam potresen. Mustafa i ja smo dugo godina sura\u0111ivali. To\u010dnije, vi\u0161e od 20 godina. Mislim da je on glumac s kojim sam najintenzivnije radio\u00a0i moram priznati da sam od njega najvi\u0161e i nau\u010dio. Javnost nas je do\u017eivljavala kao da smo zaista otac i sin, i ja sam ga do\u017eivljavao kao oca. Bili smo vrlo bliski. U jednom trenutku smo se i pona\u0161ali tako. Sve je krenulo jo\u0161 od filma 'Kod amid\u017ee Idriza'. Ovo je definitivno nenadoknadiv gubitak\u00a0za \u010ditavu regiju -\u00a0rekao je glumac Senad Ba\u0161i\u0107, koji je u seriji igrao Faruka za\u00a0Oslobo\u0111enje.\u00a0

Mustafa Nadarevi\u0107 ve\u0107 je dulje vrijeme imao\u00a0ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je sve do nedavno bio u bolnici, nakon \u010dega je pu\u0161ten na ku\u0107nu njegu. Preminuo je u svome domu u Zagrebu, a svijet glume ovih prostora bez njega definitivno ne\u0107e biti isti.\u00a0



\u00a0

Čombe se oprostio od Mustafe: 'Sve si nas zadužio, sad odmori'

U komentarima se nižu poruke sućuti i žaljenja za voljenim glumcem, koji je obilježio teatar i film u regiji i iza kojeg je pregršt sjajnih uloga. Jedna od uloga kojom se uvukao pod kožu publici bila je ona Izeta Fazlinovića

<p>Bard glumišta <strong>Mustafa Nadarević</strong> preminuo u 78. godini života, a od njega se opraštaju brojni kolege i obožavatelji. Među njima i bosanskohercegovački glumac <strong>Miraj Grbić</strong>, njegov kolega iz serije 'Lud zbunjen normalan', u kojoj je utjelovio Čombeta. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: POSLJEDNJE ZBOGOM GLUMAČKOJ LEGENDI </b></p><p>- Dragi moj profesore, sjećam se kad si ušao učionicu i ja nisam mogao vjerovati tko mi predaje. I sam sam se osjećao malo više kao glumac. Sjećam se kad sam dobio prvu ulogu u kazalištu. Bio sam druga godina na akademiji i ti si mi dao ulogu u predstavi 'Let iznad kukavičjeg gnijezda'. Sjećam se koliki si mi vjetar u leđa davao kad sam odlazio za Los Angeles i koliko si ponosan bio kad smo se vidjeli na snimanju 'Lud zbunjen normalan' prije par godina. Glumčino! Glumčino! Glumčino! Vrijeme je za kraj sezone. Odmori. Sada si sa svojom Slavicom. Sve si nas zadužio - napisao je u emotivnoj objavi.</p><p>U komentarima se nižu poruke sućuti i žaljenja za voljenim glumcem, koji je obilježio teatar i film u regiji i iza kojeg je pregršt sjajnih uloga. Posljednja uloga kojom se uvukao pod kožu publici bila je ona Izeta Fazlinovića u spomenutoj seriji. </p><p>- Ja sam još uvijek u šoku i ne mogu vjerovati. Telefon mi non stop zvoni. Zaista sam potresen. Mustafa i ja smo dugo godina surađivali. Točnije, više od 20 godina. Mislim da je on glumac s kojim sam najintenzivnije radio i moram priznati da sam od njega najviše i naučio. Javnost nas je doživljavala kao da smo zaista otac i sin, i ja sam ga doživljavao kao oca. Bili smo vrlo bliski. U jednom trenutku smo se i ponašali tako. Sve je krenulo još od filma 'Kod amidže Idriza'. Ovo je definitivno nenadoknadiv gubitak za čitavu regiju - rekao je glumac <strong>Senad Bašić</strong>, koji je u seriji igrao Faruka za <a href="https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/senad-basic-za-oslobodenje-o-nadarevicu-jako-sam-potresen-bio-mi-je-kao-otac-606910">Oslobođenje</a>. </p><p>Mustafa Nadarević već je dulje vrijeme imao ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je sve do nedavno bio u bolnici, nakon čega je pušten na kućnu njegu. Preminuo je u svome domu u Zagrebu, a svijet glume ovih prostora bez njega definitivno neće biti isti. <br/> </p>