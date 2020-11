Najveća ljubavna priča: Mustafa i Slavica su se vjenčali kada su shvatili da nje uskoro neće biti

Slavica Radović Nadarević preminula je samo nekoliko mjeseci nakon što su se vjenčali. Zajedno su bili više od 20 godina, a Mustafa je o njoj uvijek govorio kao osobi koja ga je oplemenila

Mustafa Nadarević u svom životu imao je nekoliko bitaka u kojima nije pobijedio, a najteža mu je bilo 2012. godine kada je preminula ljubav njegovog života, supruga Slavica Radović. Borila se s rakom dojke deset godina, a on je s njom bio do zadnjeg trenutka, umrla mu je na rukama.

Mustafa Nadarević je Slavicu upoznao u zrelim godinama, kada je iza sebe imao dva braka i troje djece. U Slavici je našao srodnu dušu, a iako je o privatnom životu rijetko govorio, nju bi uvijek spomenuo i stalno isticao da ga je Slavica oplemenila.

Zajedno su proveli dva desetljeća, a vjenčali su se tek nekoliko mjeseci prije njene smrti, na intimnoj ceremoniji, jer su uvijek svoj privatni život držali podalje od očiju javnosti. Odlučili su se na taj svečani čin kada su već oboje slutili da se bliži njihov fizički rastanak, kad je već bilo jasno da je ta hrabra žena, koja je nekoliko puta bila pobjednica u borbi sa zloćudnom bolešću, izgubila bitku sa zloćudnom bolešću. Vjenčali su se na njezin rođendan, 25. travnja.

'Mujo je s njom našao mir'

U borbi protiv teške bolesti iskušali su sve konvencionalne, ali i alternativne metode liječenja, ali na kraju ništa nije pomoglo.

Od svoje supruge Mustafa Nadarević oprostio se u Kopru, slovenskom primorskom gradiću u kojem je Slavica Radović rođena i u kojem je provela djetinjstvo i mladost. Uz njega je bila samo najuža obitelj. 

Kolege su tada ispričale kako je Mustafa jako teško podnio njezin odlazak, da prvih dana nije u potpunosti bio svjestan situacije, ali i da mu je bilo jako teško biti sam. Izašao bi s prijateljima na ručak, ali sjedio bi tih i tužan, a na licu mu se vidjela iscrpljenost.

Bila je to divna, nježna ljubav, Mujo je tek s njom našao mir, pričali su njegovi prijatelji.

Svi koji su ih poznavali, kažu da su bili skladan par i da su ih vezali privrženost i ljubav. Obožavali su film i kazalište i često su zajedno radili – u svakoj predstavi koju je režirao, Mustafa Nadarević angažirao je svoju suprugu kao kostimografkinju i scenografkinju. Zajedno su igrali tenis i golf, a posebno su uživali u ljetovanjima na Jadranu. Za boravka na moru, uvijek na nekom tihom i mirnom mjestu, bili su potpuno posvećeni jedno drugom, što je za njih bio vrhunac sreće.

U razgovoru s novinarima kad je spominjao suprugu, Mustafa Nadarević nije ju oslovljavao imenom, nego ju je nazivao svojom ljubavlju, dragim, hrabrim i nadarenim bićem s kojim se divno slaže i s kojim želi podijeliti ostatak svog života. Premda je znao da se njegovoj supruzi zloćudna bolest vraćala, Mustafa Nadarević duboko je u sebi vjerovao da su pred njima još mnoge lijepe godine.

Brinite se za mojeg Muju, bile su zadnje riječi slovenske scenografkinje i kostimografkinje Slavice Radović Nadarević u posljednjem razgovoru s prijateljicama. One su je posjetile u njezinu stanu u Ljubljani, u kojem je i umrla 7. lipnja.