Ćosiću istekao ugovor, ali neće biti bez posla: Ponude 'pljušte'

Sredinom rujna Drago Ćosić, samo nekoliko dana prije 60. rođendana, dobio je otkaz na HRT-u. Prošlog tjedna istekao mu je otkazni rok i sportski komentator je, njegovim rječnikom, danas 'slobodan igrač'.

S državne televizije optužili su ga da je preprodavao ulaznice za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, poglavito su im sporne bile ulaznice za finale protiv Francuske. Ćosić se branio kako ih nije prodavao te da je upravo on i javio tadašnjim poslodavcima kako je nastao problem s kartama jer netko prodaje, i to za 18 tisuća eura, one koje pripadaju HRT-u.

Gotovo dva mjeseca trajala je istraga nakon koje mu je uručen otkaz bez prava na otpremninu. Iz izvora bliskih HRT-u čuje se kako će ih njihov bivši komentator tužiti, a to je, uostalom, najavio i njegov odvjetnik Mate Matić. U međuvemenu, Ćosić je bez posla i ovih dana bi se mogao prijaviti i na burzu, ako ne prihvati neku od ponuda za posao, kojih navodno ima.

Ćosić se nakon svega povukao iz javnosti jer si nije baš tako zamišljao godišnji odmor. Naime, u Rusiji je bio više od mjesec dana, neprestano putovao i zaželio se dugog odmora. Ne baš toliko dugi koji su mu htjeli priuštiti iz HRT-a.

- Zaželio sam se šetnje sa psom ili igrati tenis s prijateljem Mićom Dušanovićem. Emocionalno sam i fizički iscrpljen te će mi trebati malo dulji odmor - rekao nam je nakon povratka sa Svjetskog prvenstva. Ćosić je na HRT došao prije 37 godina. Isprva nije bio u sportskoj redakciji, tamo ga je pozvao pokojni Boris Mutić. I kad je došao, zadržao se. A na televiziji je završio slučajno.

- Komunikologiju mi je na faksu predavao otac Andreja Plenkovića, Mario, i rekao kako ‘Zagrebačka panorama’ raspisuje natječaj za novinara. Prijavilo nas se 95, a ja sam bio među onih pet koji su ostali - ispričao nam je Ćosić ljetos dok nije ni slutio kakav će kraj imati.