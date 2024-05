Courteney Cox o zadnjoj epizodi 'Prijatelja': 'Ne znam kako smo uspjeli glumiti kroz sve te suze'

Glumica Courteney Cox (59) prisjetila se na svom Instagram profilu kultne serije "Prijatelji", čija se posljednja epizoda emitirala prije točno 20 godina. 'Prošlo je 20 godina od finala serije 'Prijatelji'. Ne znam kako smo uspjeli glumiti kroz sve te suze. Zauvijek sam zahvalna', napisala je glumica uz isječak iz serije.

Zvijezde glumačke postave tad su se pojavile na setu držeći se za ruke, emotivno su se naklonili ekipi i publici koja je pljeskala tijekom svečane glazbe. Uspješna serija s prikazivanjem je započela 1994. godine i prikazivala se kroz 10 sezona, a i danas je obožavaju mnogi diljem svijeta.

Kultna serija vratila je dašak svoje popularnosti nakon smrti Matthewa Perryja, koji je u listopadu prošle godine preminuo u 54. godini. Izvješće obdukcije potvrdilo je da je glumac umro od posljedica ketamina i utapanja.

- Svi smo potpuno shrvani gubitkom Matthewa. Bili smo više od glumačkih kolega. Mi smo obitelj - rekli su glumci "Prijatelja" za People.

Foto: IMDB.com

Šest mladića i djevojaka koji su živjeli na Manhattanu zauvijek su zarobili srca gledatelja, koji su pratili njihovo odrastanje, svađe, mirenja, zaljubljivanja... Chandler, Joey, Ross, Phoebe, Monica i spomenuta Rachel neprežaljeni su i danas pa su se milijuni fanova godinama nadali da će se ekipa opet okupiti i nasmijati ih novim epizodama.

Neki možda ne znaju za podatak da su se "Prijatelji" umalo raspali 1997., ali je situaciju spasio LeBlanc. Lisa Kudrow je htjela otići nakon što je tri godine glumila u toj seriji.

- Glumila sam glupe cure, naravno, ali to jednostavno nisam bila ja. Osjećala sam se kao govno, prevarila sam ih. Na audiciji sam bila jedina koja se mogla nositi s cijelim audicijskim procesom i mislim da sam zato dobila ulogu. Morala sam se jako truditi da budem Phoebe. Jako sam se mučila, a onda mi je LeBlanc rekao: 'Smiri se, ti si ona. Radiš taj lik već tri godine. Previše se trudiš. To je tvoj problem. Opusti se' - prisjetila se glumica jednom prilikom.

FILE PHOTO: THE CAST OF FRIENDS AT CHANNEL 4 TELEVISION | Foto: Russell Boyce