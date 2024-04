Courtney Love 'oplela' po Taylor Swift: 'Nije bitna ni zanimljiva'

Američka glumica i glazbenica Courtney Love (59) kritizirala je nekoliko popularnih umjetnica, uključujući i Taylor Swift (34). U intervjuu izjavila je kako Taylor 'nije zanimljiva kao umjetnica' te da 'mrzi njezinu ideju i koncept'.

- Taylor nije bitna. Ona je možda sigurna luka za curice i vjerojatno jest Madonna današnjice, ali nije zanimljiva kao umjetnica - rekla je glazbenica, piše Page Six.

Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Razbjesnila je fanove Taylor Swift, a neki su je nazivali i 'bakom'.

- Courtney uvijek napada mlađe i ljepše i uspješnije žene od sebe. Daj si nađi zanimaciju - napisao je jedan korisnik društvene mreže X.

Mnogima je zasmetalo to što je Love ovo rekla dok je promovirala Courtney Love’s Women. Inače, riječ je o serijalu u kojem razmišlja o raznim ženama u glazbi koje su oblikovale njezinu karijeru.

Pokretanje videa... 00:57 Taylor Swift | Video: 24sata/REUTERS

Ljutiti fanovi na šokantne izjave, 'iskopali' su njen tvit iz 2021. kad je čestitala rođendan Taylor Swift i poručila joj kako je inspiracija za žene. Glazbenica nije štedjela ni pjevačicu Lanu Del Rey, za koju je rekla da bi 'stvarno trebala uzeti sedam godina pauze'.

Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

- Lana mi se ne sviđa otkako je obradila pjesmu Johna Denvera - komentirala je Courtney i istaknula kako je sve do te obrade pjesme 'Take Me Home Country Roads' mislila da je sjajna.