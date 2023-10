Čovjek s 1000 glasova stoji iza pjesme za Manchester United: 'Bio sam sretan kad su nazvali'

Za mnoge sam bio iznenađenje kada sam se pojavio na hrvatskom Supertalentu. Pa čak i za svoje najbliže. Došao sam do finala showa i iznimno sam sretan što me toliki auditorij mogao gledati i slušati. U budućnosti ću se u slobodno vrijeme baviti One man show pričom, gdje ću uz stotine zvukova i imitacija nastojati nasmijavati publiku, priča nam pjevač Mario Zovko koji ovih dana javnosti predstavlja novu pjesmu 'Our Way' koju je otpjevao za nogometni klub Manchester United.

Pojasnio je i kako je uopće došao do suradnje s legendarnim klubom.

Foto: Privatni album

- Prvu pjesmu za Manchester United, 'Ode to Manchester' objavio sam 2012. godine. Nakon objave na vlastitom Facebook profilu, mediji su se vrlo brzo zainteresirali za priču. Isti dan putem jednog od web portala, pjesma je stigla i na Old Trafford. Kontaktirali su me, sjećam se da sam bio jako sretan i ushićen zbog toga. Tri godine kasnije pjesma je postala jednom od službenih pjesama kluba, te sam potpisao autorska prava kako bi ju mogli emitirati na Old Traffordu - priča Zovko.

Njegova oda Unitedu 03.studenog 2015. bila je himna večeri u UEFA Ligi Prvaka na utakmici Manchester United – CSKA Moskva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Generalni direktor kluba me pozvao na upoznavanje i druženje. To iskustvo bilo je nezaboravno za moju suprugu I mene. Na još jednom službenom gostovanju bio sam prije pet mjeseci na poziv izvršnog direktora, nakon što se njemu i njegovom timu svidjela pjesma koju sada predstavljam javnosti, prisjetio se Mario.

- Nova pjesma 'Our Way' nekako je više orjentirana prema fanovima. Pjesmu sam radio sam, od teksta, glazbe, vokala i produkcije. Videospot se snimao dva mjeseca. Ideju, scenarij i režiju potpisuje moja malenkost, dok je za snimanje i produkciju spota zaslužan Bonk Production na čelu s genijalnim Goranom Stojkićem - kaže Zovko koji Manchester United pratim još od 1995., a klub za kojim su srce ipak kuca malo jače je HŠK Zrinjski

POGLEDAJTE VIDEO:

- Manchester United pratim još od 1995. Godine. Dvanaestogodišnji dječak u potražnji za idolom na kojega se može ugledati. Oni su bili vječiti pobjednici, baš netko tko je trebao biti uzor u post ratnom odrastanju. Veliki sam fan Uniteda što se može vidjeti kroz glazbeni opus. Većina nas koji prate nogomet ima svog favorita u nekoj drugoj zemlji. No, klub za koji srce kuca još jače je HŠK Zrinjski. Osnovan 1905. godine, zabranjen 1945. No ponovo se probudio početkom devedesetih. To je moj klub iz moga grada. Zajedno smo rasli, a danas je nakon kratkog perioda od ponovnog buđenja HŠK Zrinjski postao tvrđava, institucija kojoj se mnogi dive - objašnjava nam pjevač kojega su prozvali 'čovjekom s 1000 glasova'

Foto: Privatni album

Uskoro će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Kini pa nam je otkrio kako mu je upravo ta zemlja dugo na listi želja.

- Pripremam se svaki dan. Dugi niz godina ta zemlja mi je na wish listi, konačno ću dotaknuti njezino tlo. A još je veća čast što sam odabran od strane Narodne Republike Kine da službeno u Pekingu predstavljam svoju državu. Nisam nervozan, ali sam jako

uzbuđen. Osobno volim velike izazove i jedva čekam da nastupim pred tolikim auditorijem s obzirom da će ovaj event snimati nacionalna televizija NR Kine - kaže Mario koji se osvrnuo i na nervozu prije nastupa.

- Kao mlađi, čak sam periodično imao velikih problema s tremom. No to je na sreću daleko iza mene. Pozitivno uzbuđenje uvijek je prisutno, ali trema je stvar prošlosti - priznao nam je glazbenik kroz čije je ruke prošlo dosta glazbenik instrumenata, ali kako nam govori, ipak mu je gitara najdraža, a bubanj 'najjači'.

Foto: Nova TV

- Bubnjevi su mi otkriće godine. Nema boljeg ispušnog ventila. Svirajući iste, radiš nešto smisleno, ali i masivno izbacuješ svunegativnu energiju koja se nakupi u duhu i tijelu - kaže nam pjevač koji je ujedno i magistar infromatike te radi u IT sektoru Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a u Mostaru.

Svo svoje slobodno vrijeme Mario posvećuje glazbi i umjetnosti.

- Glazba me vodila kroz pola Europe i ako jedno mjesto moram odabrati da ću se kad tad vratiti u isto, to je Rim. S liste želja skidam Kinu jer za koji dan se upoznajem s tom veličanstvenom zemljom. A na listi želja mi je zemlja vatre i leda, čarobni Island - zaključuje ovaj svestrani glazbenik.