'IZGLEDAMO BAŠ SLATKO'

Cox i Aniston objavile selfie, a fanovi oduševljeni: 'Nama ćete zauvijek biti Monica i Rachel!'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Courteney Cox i Jennifer Aniston pozirale su skupa za selfie na Instagramu. Glumice su ostale bliske od završetka snimanja serije 'Prijatelji' te se često druže.

Courteney Cox objavila je selfie na društvene mreže sa svojom najboljom prijateljicom i bivšom kolegicom iz serije 'Prijatelji' Jennifer Aniston, oduševivši obožavatelje njihovim ponovnim susretom. Cox je također pružila podršku Anistoninoj liniji za njegu kose, Lolavie, podijelivši fotografiju proizvoda te marke. 

- Izgledamo baš slatko jedna pored druge, i oni isto - napisala je Courteney ispod objave

Obožavatelji serije 'Prijatelji' preplavili su komentare kako bi izrazili svoju sreću što ponovno vide kultne televizijske likove Rachel (glumi je Aniston) i Monicu (glumi je Cox) zajedno.

'Opet gledam seriju, volim vas obje', 'Predivna slika, legendarne ste', 'Zauvijek ćete biti Monica i Rachel', 'Nemate pojma koliko sam se smijala, plakala i zabavljala uz vašu seriju, obožavam vas', bili su neki od komentara. 

American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala - USA
American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala - USA | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

Aniston (56) i Cox (61) ostale su bliske nakon završetka snimanja serije 'Prijatelji' prije 21 godinu. Cox je prisustvovala Anistoninom slavlju 'Dana prijatelja' prošlog studenog, a Aniston je kuma Courteneyne kćeri Coco Arquette.

Aniston je nedavno progovorila o svom kolegi iz serije 'Prijatelji' Matthewu Perryju i njegovoj tragičnoj smrti u listopadu 2023. zbog predoziranja ketaminom. Imao je 54 godine.

Foto: pixsell/instagram/kolaž

- Gotovo se činilo kao da oplakujemo Matthewa dok je još bio živ jer mu je borba s tom bolešću bila jako teška - rekla je Aniston za Vanity Fair u intervjuu objavljenom prošli tjedan, napominjući da su ona i njezine kolegice 'učinile sve što su mogle' za Perryja tijekom njegove duge borbe s ovisnošću o drogama.

