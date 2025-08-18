Cox i Aniston objavile selfie, a fanovi oduševljeni: 'Nama ćete zauvijek biti Monica i Rachel!'

Courteney Cox objavila je selfie na društvene mreže sa svojom najboljom prijateljicom i bivšom kolegicom iz serije 'Prijatelji' Jennifer Aniston, oduševivši obožavatelje njihovim ponovnim susretom. Cox je također pružila podršku Anistoninoj liniji za njegu kose, Lolavie, podijelivši fotografiju proizvoda te marke.

- Izgledamo baš slatko jedna pored druge, i oni isto - napisala je Courteney ispod objave

Obožavatelji serije 'Prijatelji' preplavili su komentare kako bi izrazili svoju sreću što ponovno vide kultne televizijske likove Rachel (glumi je Aniston) i Monicu (glumi je Cox) zajedno.

'Opet gledam seriju, volim vas obje', 'Predivna slika, legendarne ste', 'Zauvijek ćete biti Monica i Rachel', 'Nemate pojma koliko sam se smijala, plakala i zabavljala uz vašu seriju, obožavam vas', bili su neki od komentara.

American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala - USA | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

Aniston (56) i Cox (61) ostale su bliske nakon završetka snimanja serije 'Prijatelji' prije 21 godinu. Cox je prisustvovala Anistoninom slavlju 'Dana prijatelja' prošlog studenog, a Aniston je kuma Courteneyne kćeri Coco Arquette.

Aniston je nedavno progovorila o svom kolegi iz serije 'Prijatelji' Matthewu Perryju i njegovoj tragičnoj smrti u listopadu 2023. zbog predoziranja ketaminom. Imao je 54 godine.

Foto: pixsell/instagram/kolaž

- Gotovo se činilo kao da oplakujemo Matthewa dok je još bio živ jer mu je borba s tom bolešću bila jako teška - rekla je Aniston za Vanity Fair u intervjuu objavljenom prošli tjedan, napominjući da su ona i njezine kolegice 'učinile sve što su mogle' za Perryja tijekom njegove duge borbe s ovisnošću o drogama.