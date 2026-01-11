Obavijesti

OTIŠAO IZ 'DIVLJIH PČELA'

Agostini: Završio sam s glumom

Foto: Tom Dubravec

Antonio Agostini oglasio se u subotu na društvenim mrežama, i to nakon što je potvrdio da je sporazumno prekinuo suradnju s RTL-om i više neće biti u seriji 'Divlje pčele'

Prije nekoliko dana Antonio Agostini potvrdio je kako više nije dio ekipe RTL-ove serije 'Divlje pčele'. 'Mogu samo reći da smo se RTL i ja sporazumno dogovorili o prekidu suradnje', rekao je Agostini tada za Slobodnu Dalmaciju i istaknuo kako ne želi davati dodatne izjave na tu temu. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

U subotu je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem se osvrnuo na raskid suradnje. 

- Nitko mi nije napravio ništa, niti me itko povrijedio. Niti sam iz zavisti, pakosti ili nečega dao otkaz. Ja isključivo igram najbolju partiju koju sam odlučio igrati - rekao je Agostini te dodao da je rasporazumni raskid ugovora njemu bila 'velika čast'. 

- Ovo jamčim svim što mi je sveto, ovo je moja verzija priče. O meni je riječ - nastavio je, a zatim objavio kako 'završava s glumom'. 

- Ja sam završio s glumom, ljudi. I drago mi je da je ovo bila moja zadnja. Malo mi je teško igrati frajera koji šakom tuče ženu i cuga. Postalo je malo preteško. To je moj razlog - objasnio je. 

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi. 

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

- Marko je srednji sin, a kako to obično biva sa srednjom djecom, malo im nedostaje pažnje. U odrastanju je bila prisutna doza nezadovoljstva, neispunjenosti, ali sve je otišlo u bunt. Marko je sklon porocima, neispunjen je, u sjeni svog brata. Želio bi biti miljenik, no nikako ne želi prionuti odgovornosti - ispričao je Agostini o svome liku ranije. 

Šira javnost ga je upoznala ranije u još jednoj RTL-ovoj seriji, 'Sjene prošlosti'. Tamo je utjelovio misterioznog Karla. 

