Creed 3 je prvi film u sagi bez Rockyja, a Stallone je sad otkrio i detalje nepostojećeg Rockyja 7

Creed III u kina dolazi uskoro, a u sagi koja je počela prije skoro 50 godina, ovo će biti prvi film u kojem se Sylvester Stallone neće pojaviti kao legendarni Rocky Balboa.

Njegov odlazak iz serijala koji ga je proslavio praktično je najavljen na kraju Creeda II, kad Rocky ne ostaje slaviti s Adonisom Creedom, već mu govori 'Sad je tvoje vrijeme' i povlači se u pozadinu.

Stallone je i na Creedu III jedan od producenata filma, no kako prenosi ScreenCrush, on je bio i jasno nezadovoljan drugim producentima, osobito Irwinom Winklerom koji je jedan od producenata još od prvog filma. Razlog nezadovoljstva je u novcu koji je dobio za franšizu koja ga je i proslavila, naime, Stallone ne posjeduje prava na Rockyja iako je on scenarist prvog filma iz 1976. za što je dobio i Oscara.

Lani je Stallone rekao kako je studio htio snimiti i sedmog Rockyja u serijalu, ali on je to odbio, govoreći kako je bio voljan, ali da bi nakon 45 godina bilo u redu da i on dobije dio onog što je stvorio.

Tu je došlo do pucanja veza i tolike zavade da je Stallone rekao da neće ni gledati Creed III, a prošlog vikenda je na Instagramu objavio, pa obrisao, nekoliko fotografija koje su prikazivale njegov scenarij za Rocky 7.

Vidjelo se tek nekoliko stranica pisanih rukom, no moglo se razaznati nekoliko tema. Naslovnica jedne bilježnice imala je rečenice "Učini nešto pozitivno da joj odaš počast" i "tuga je neuzvraćena ljubav". Jedna od rečenica bila je i 'Ležao sam u krevetu i razmišljao da postoji nešto, čarobna tableta, koja bi mogla izbrisati tugu i pravu bol, bih li je uzeo?'. Ispod toga je stajao odgovor: 'Ne, to bi izbrisalo i ljubav mog života".

Najčitaniji članci