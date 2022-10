Sylvester Stallone o sceni u Rockyju: 'Žao mi je što sam to uopće radio. Umalo me ubilo'

Zvijezda Rockyja i Ramba, Sylvester Stallone (76) je priznao da mu je žao što je sam radio vratolomije tijekom snimanja filmova umjesto da je koristio kaskadera jer je zbog takvi scena kroz godine pretrpio brojne ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumac je imao pet operacija na leđima, kao i fuziju vrata i popravak ramena zbog izvođenja vratolomija.

- Nemojte sami izvoditi vratolomije. Specijalni efekti postali su važniji od osobe - rekao je Stallone za The Times.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Jedna scena borbe u 'Rockyju IV' umalo ga je ubila nakon što su stvari tijekom snimanja izmakle kontroli. Zbog posljedica bio je prisiljen otići u mirovinu, a u stvarnom životu stvari su bile gotovo jednako strašne.

- Prvo što smo snimili bio je moj i njegov ulazak i najava, a zatim je krenula tuča. Tijekom snimanja borbe zaradio sam ozbiljne ozljede. Ekipa me hitno morala prevesti iz Kanade na odjel intenzivne njege u bolnicu u Kaliforniji - ispričao je u videu The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone, koji je objavio na YouTubeu.

Foto: Instagram

- Dakle, razbio me, no ja nisam osjećao ništa u tom trenutku, srce mi je počelo bubriti kasnije iste večeri. Krvni tlak mi se povisio na 260 i trebao sam uskoro pričati s anđelima. Sljedeće čega se sjećam je da sam na hitnom letu na maloj visini - ispričao je.

Dodao je da je u bolnici proveo četiri dana, okružen časnim sestrama, a odmah nakon što se oporavio vratio se snimiti scenu do kraja.

Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci