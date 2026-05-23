Na završnici 79. Cannes Film Festivala nagrađeni su i Andrej Zvjagincev, Paweł Pawlikowski te Virginie Efira, dok su Počasne Zlatne palme pripale Peteru Jacksonu, Johnu Travolti i Barbri Streisand
Cristian Mungiu osvojio drugu Zlatnu palmu u Cannesu: 'Fjord' oduševio žiri Filmskog festivala
Rumunjski redatelj Cristian Mungiu veliki je pobjednik 79. Filmskog festivala u Cannesu, osvojivši svoju drugu Zlatnu palmu za hvaljenu dramu "Fjord". Odluku je na završnoj ceremoniji objavio deveteročlani žiri kojim je predsjedao južnokorejski filmaš Park Chan-wook, a u kojem su sjedili i Demi Moore i Stellan Skarsgård. Festival je trajao dvanaest dana, prikazao je 22 filma u glavnoj konkurenciji i potvrdio svoj status ključnog filmskog događaja u svijetu.
Druga najvažnija nagrada, Grand Prix, pripala je ruskom redatelju Andreju Zvjagincevu za film "Minotaur", dok je Nagradu žirija osvojila njemačka autorica Valeska Grisebach za "The Dreamed Adventure". Poljak Paweł Pawlikowski i španjolski dvojac Javier Ambrossi i Javier Calvo podijelili su Nagradu za najbolju režiju za filmove "Fatherland", odnosno "La bola negra".
U glumačkim kategorijama slavile su Virginie Efira i Tao Okamoto, koje su podijelile nagradu za najbolju glumicu za uloge u filmu "All of a Sudden", dok su Emmanuel Macchia i Valentin Campagne proglašeni najboljim glumcima za potresne uloge u drami "Coward" redatelja Lukasa Dhonta. Nagrada za najbolji scenarij otišla je u ruke Emmanuela Marrea za film "A Man of His Time".
Glavne nagrade u sporednim programima i Počasne palme
U prestižnom programu Un Certain Regard slavila je austrijska redateljica Sandra Wollner s filmom "Everytime". Posebnu nagradu žirija u istom programu osvojio je animirani film "Iron Boy" redatelja Louisa Clichyja. Najboljim debitantskim ostvarenjem prikazanim na festivalu proglašen je "Ben'Imana" redateljice Marie Clémentine Dusabejambo, koja je osvojila Zlatnu kameru (Caméra d'Or).
Festival je odao počast i trima velikanima, dodijelivši Počasne Zlatne palme redatelju Peteru Jacksonu, glumcu Johnu Travolti te legendarnoj Barbri Streisand. Nagrada za najbolji dokumentarac, Zlatno oko, pripala je filmu "Rehearsals for a Revolution" iranske redateljice Pegah Ahangarani.
*uz korištenje AI-ja
Popis glavnih nagrada 79. Filmskog festivala u Cannesu
Zlatna palma: 'Fjord', režija: Cristian Mungiu
Grand Prix: 'Minotaur', režija: Andrej Zvjagincev
Nagrada žirija: 'The Dreamed Adventure', režija: Valeska Grisebach
Najbolja režija: 'Javier Ambrossi i Javier Calvo ('La bola negra') i Paweł Pawlikowski ('Fatherland')
Najbolja glumica: 'Virginie Efira i Tao Okamoto ('All of a Sudden')
Najbolji glumac: 'Emmanuel Macchia i Valentin Campagne ('Coward')
Najbolji scenarij: 'Emmanuel Marre ('A Man of His Time')
Glavna nagrada: 'Everytime', režija: Sandra Wollner
Nagrada žirija: 'Elephants in the Fog', režija: Abinash Bikram Shah
Najbolja glumica: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira, Mariangel Villegas ('Forever Your Maternal Animal')
Najbolji glumac: Bradley Fiomona Dembeasset ('Congo Boy')
Počasna Zlatna palma: Peter Jackson, John Travolta, Barbra Streisand
Zlatna kamera (Caméra d'Or): 'Ben'Imana', režija: Marie Clémentine Dusabejambo
Zlatna palma za kratki film: 'For the Opponents', režija: Federico Luis
Nagrada za imerzivni film: 'Katábasis', režija: Ugo Arsac
Nagrada FIPRESCI: 'Fjord', režija: Cristian Mungiu
L'Œil d'or (najbolji dokumentarac): 'Rehearsals for a Revolution', režija: Pegah Ahangarani
Queer Palm: 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', Jane Schoenbrun
Velika nagrada Tjedna kritike: 'La Gradiva', Marine Atlan
Nagrada publike (Quinzaine): 'I See Buildings Fall Like Lightning', Clio Barnard
Palm Dog: Pas Yuri za ulogu u filmu 'La Perra'
