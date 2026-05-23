POZNATO LICE

Perežin nasljednik: Evo tko je novi voditelj Dnevnika Nove TV

Reporter i urednik Stipe Sladoljev započinje novo profesionalno poglavlje, donoseći gledateljima bogato iskustvo, svoj prepoznatljiv stil i svjež pristup informiranju

Stipe Sladoljev novi je voditelj Dnevnika Nove TV! Nakon gotovo četvrt stoljeća uspješne karijere u sportskom novinarstvu, ovaj iskusni reporter, urednik i voditelj preuzima kormilo najgledanije informativne emisije u zemlji. Sladoljev započinje novo profesionalno poglavlje, donoseći gledateljima bogato iskustvo, svoj prepoznatljiv stil i svjež pristup informiranju. Za Sladoljeva, koji je na Novoj TV stasao gotovo od samih početaka, ovaj prelazak predstavlja prirodan razvojni put.

- Imam 47 godina, a u sportskom novinarstvu sam 24 godine. Taman malo više od pola života! Simbolika za kretanje u nešto novo? Možda baš tako. Oduvijek me u životu svašta zanimalo. Sport je bio najintenzivnija strast pa je bilo logično baviti se time jedan lijep i divan komad života. S obzirom na to da me oduvijek zanima svijet oko nas u svim svojim šarenim dimenzijama, ovu priliku sam s oduševljenjem prihvatio. Veselim se širenju vidika i novoj, drugačijoj interakciji s gledateljima - otkrio je Sladoljev.

Gledatelji Stipu Sladoljeva u novoj ulozi imaju priliku pratiti od večeras, a stao je uz bok jednom od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana, Romini Knežić. Ovaj novi voditeljski par spoj je dugogodišnjeg iskustva i profesionalnog integriteta, što dodatno potvrđuje poziciju Dnevnika Nove TV.

- Dnevnik Nove TV više od 20 godina gradi i čuva povjerenje gledatelja, a jedno od lica koja su neizostavan kotačić na tom putu je i Stipe Sladoljev. Njegova svestranost i stručnost sada će samo još više doći do izražaja. Redakcija je s radošću prihvatila vijest o Stipinom izboru, a sigurna sam da će ga gledatelji prepoznati i u ovoj novoj ulozi - izjavila je Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa Nove TV.

Svoju bogatu karijeru Sladoljev je započeo 2002. godine, a već 2004. se pridružio timu Nove TV, gdje je izgradio prepoznatljivo ime. Okušao se u svim novinarskim formama te ima dugogodišnje uredničko i voditeljsko iskustvo. Diplomirao je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, a zbog svog širokog spektra interesa izvan posla je poznat i kao uspješan kvizaš.

Nova TV je uvjerena kako će Sladoljev svojim profesionalizmom dodatno učvrstiti vodeću poziciju najgledanije informativne emisije u zemlji te nastaviti njegovati tradicionalno snažnu povezanost s gledateljima.

