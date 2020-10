Crno-bijeli svijet snimio zadnju klapu: 'Prve epizode su gotove'

Redatelj Goran Kulenović otkrio nam je kako on i Igor Mirković koji se trenutno bave montažom završavaju prve epizode serije. Kaže kako bi volio raditi nastavke, ali priznaje da to možda ipak nije dobra ideja

<p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">Nakon gotovo četiri mjeseca snimanja, ekipa 'Crno-bijelog svijeta' završila je i posljednju epizodu četvrte sezone serije. Bez zaraza i samoizolacija! Zadnju klapu i uspješan posao zajednički su proslavili u jednom zagrebačkom kafiću i odlično su se proveli, a Kipo i Žungul otkrili su kako je teklo snimanje vjerojatno posljednje sezone serije.</span></span></p><p><strong><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">POGLEDAJTE VIDEO:</span></span></strong></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none"><strong>Filip Riđički </strong>(Kipo) kaže kako mu još uvijek nije 'sjelo' da je svemu došao kraj. I dalje mu je nevjerojatno da su u 2020. godini uspjeli izgurati sezonu. Nosili su maske, mjerili su temperaturu, znojili su se cijelog ljeta, a on i supruga<strong> Marina</strong> (glumica <strong>Sara Stanić</strong>) gotovo pa se nisu poljubili cijelu sezonu. </span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">- Tri mjeseca nisam izlazio van. Nisam bio na kavi, dejtu, nisam išao na probe niti imao život pored snimanja jer sam se bojao da ću i odlaskom u samoizolaciju kompromitirati cijeli projekt. Sada kada je gotovo priuštit ću si jednom mjesečno otići na kavu - uz smijeh je ispričao Filip. Kaže kako ga je ova neizvjesna godina naučila zahvalnosti i pozitivi.</span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">- Zahvalan sam na potresu. Kada je krenula pandemija mislili smo da je to najgore što nam se može dogoditi. A onda odjednom više ni doma nisi bio siguran. Naučio sam da uvijek može biti gore. Treba biti zahvalan - rekao je Filip. Dodao je kako će u zadnjoj sezoni najviše pamtiti scene koje su snimali na 101-ici odnosno Omladinskom radiju. </span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">- I sam radim na radiju, bilo je nevjerojatno snimati s tom ekipom, preuzbudljivo - zaključio je Riđički. </span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none"><strong>Slavko Sobin</strong> (Žungul) nije bio siguran koliko nam smije otkrivati, ali kaže kako mu se upravo ova sezona čini kao najbolja dosada.</span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">- Žungul u ovoj sezoni napokon dobije jednu lijepu ljubavnu priču. U scenariju je pisalo kako se zaljubi u curu koja ima 20 godina. Svi su bili skeptični jer je ona toliko mlađa od njega i meni je to išlo na živce. Ono, zašto mu ne daš neku zrelu!? - priča Sobin i dodaje kako se na setu potom pojavila glumica<strong> Luna Pilić</strong> koja je glumila djevojku. Kaže kako je genijalna, kliknuli su i sve je ispalo baš kako treba, a scenarij u koji je sumnjao pretvorio se u jedne od najljepših scena koje je u dosadašnjem glumačkom iskustvu radio.</span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">Redatelj <strong>Goran Kulenović</strong> otkrio nam je kako on i <strong>Igor Mirković </strong>koji se trenutno bave montažom završavaju prve epizode serije. Kaže kako bi volio raditi nastavke, ali priznaje iz dva razloga da to možda ipak nije dobra ideja.</span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">- Kreativno smo se potrošili, ne treba ništa forsirati posebno ne zbog novca ili čega drugoga. Kao drugo ističe teške uvjete jer nemaju financijskih sredstava za, primjerice, mijenjanje lokacija snimanja, a Zagreb su maksimalno iskoristili.</span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">- Već tri sezone želim snimiti scenu na Dubrovačkim ljetnim igrama u Dubrovniku, međutim, nemamo budžet za to. Ali imamo sreće s fanovima koji nam opraštaju greške, vide da se trudimo, izvlačimo najbolje iz Zagreba. Radili smo Olimpijadu u Zagrebu, na tržnici Trnje snimali smo Baščaršiju...Ali bilo bi dobro da možemo snimati u Beogradu, Sarajevu, Splitu ili Ljubljani - objašnjava Kulenović.</span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">Svjestan je kako današnja publika ima visoke standarde za serije zbog lake dostupnosti vrhunskih serijala preko brojnih online platformi, no vodi se time da ljudi prepoznaju kvalitetu. </span></span></p><p><span style="line-height:115%"><span style="text-autospace:none">-Mi se ne možemo mjeriti s nekim vanjskim produkcijama čija jedna epizoda košta kao cijela naša sezona, ali možemo se mjeriti s ljudima i jezikom koji su gledatelje svih generacija na kraju i privukli baš nama - zaključio je Kulenović</span></span></p>