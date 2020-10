Završeno snimanje 'Crno-bijelog svijeta': 'Likovi su nakon četiri sezone prvi put umočili noge...'

<p>Radili smo gotovo četiri mjeseca, počeli smo 13. lipnja i snimali smo sve do sada, u subotu je bio zadnji dan snimanja. U pitanju je opsežan posao, 12 epizoda po 52 minute. Svatko tko malo razumije proces proizvodnje filma zna da je to ogroman posao koji smo napravili u kratkom vremenu i u uvjetima koji su za sve nas bili neobični. Stigli smo do kraja i zbog toga smo svi jako veseli, rekao nam je <strong>Igor Mirković</strong> (55).</p><p>On uz <strong>Gorana Kulenovića</strong> (49) potpisuje scenarij i režiju serije 'Crno-bijeli svijet'.</p><p>- Nas dvojica smo scenaristi. Svatko od nas je napisao scenarij za šest epizoda, on režira sedam epizoda, ja režiram pet epizoda, to je podjela posla - objasnio je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže da se nova, četvrta sezona serije, odvija u 1985. i 1986. godini.</p><p>- Svi stari likovi su i dalje prisutni, pojavit će se i neki novi. Pokrivamo vremenski okvir između prve titule europskog prvaka koju je osvojila Cibona (utakmica protiv Reala) i havarija u Černobilu. Jedno se dogodilo u travnju 1985., a drugo u travnju 1986. Unutar toga imamo naš prepoznatljivi stil pričanja u kojem se naši likovi susreću s nekim autentičnim događajima i ljudima koji su bili akteri tih događaja. To je sve zajedno jedna fikcijska priča o osam do deset glavnih junaka - priča nam Mirković.</p><p>A evo što kaže o novim uvjetima snimanja zbog pandemije.</p><p>- Naša produkcija, koja je zapravo preuzela lavovski dio organizacije, sigurno je imala otežan posao jer mi imamo puno glumaca koji su dolazili, na primjer, iz Srbije i Bosne, to su bili potpuno drugi tretmani. Također, bio je potreban dodatan oprez svih nas. Svi mi koji smo sudjelovali u snimanju serije smo zapravo, u vrijeme dok smo to radili, bili u nekoj vrsti... Karantena je možda prestroga riječ, ali recimo da smo živjeli kao sportaši kad su na velikim natjecanjima - poručio je, a potom dodao:</p><p>- Maksimalno smo pazili da budemo posvećeni onom što radimo i da se izuzmemo iz situacija koje bi mogle biti donekle rizične. Ali, ako izuzmemo to, snimanje je prošlo u jako dobrom raspoloženju. Svi su bili sretni zbog mogućnosti da mogu raditi, jer nakon proljeća u kojem nitko nije radio ništa nama se svima ovo učinilo kao fantastična mogućnost da radimo posao koji najviše volimo. Ono što je meni bilo zapravo jako lijepo u tome je da je sve prošlo u jako dobrom raspoloženju.</p><p>Otkrio nam je što će pamtiti u novoj sezoni kada je u pitanju snimanje serije.</p><p>- Prvi put smo bili u Splitu gdje smo odradili posljednja snimanja. Serija je nakon četiri sezone došla do mora pa su naši likovi prvi put umočili noge u more - istaknuo je.</p><p>Zanimalo nas je hoće li četvrta sezona ujedno biti i posljednja sezona kultne serije.</p><p>- To ćete morati pitati Gorana Kulenovića i producenta, ja doista ne znam koji su njihovi planovi - zaključio je Mirković.</p>