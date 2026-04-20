Cro Brazilka trenira druge: 'Pomažem ženama da u pola sata istope 400 kalorija'

Poznata Brazilka sa zagrebačkom adresom, Anny Alves, posljednjih mjeseci postaje sve traženije ime u svijetu fitnessa. Plesačica, bodybuilderica i nekadašnja prva pratilja Miss sporta Hrvatske privukla je pažnju žena treningom koji izlazi iz klasičnih okvira – spojem plesa, snage i energije koji više nalikuje zabavi nego napornom vježbanju.

- Fit Body Method nije samo trening, to je iskustvo - kaže Anny, koja iza ovog koncepta stoji osobno – od ideje do realizacije.

Inspiraciju je, priznaje, pronašla između dva svijeta.

- Ideja je nastala između Brazila i Hrvatske. Brazil mi je dao ritam i slobodu, a Hrvatska strukturu i disciplinu - objašnjava.

U samo 30 minuta, tvrdi, moguće je aktivirati cijelo tijelo i sagorjeti do 400 kalorija, ali naglašava kako se prava promjena ne vidi samo u ogledalu. “Tih 30 minuta nije samo fizički rad. Kad uživate u onome što radite, tijelo daje više bez osjećaja prisile”, govori. Dodaje kako upravo zato njezin trening mnoge žene ne doživljavaju kao klasičnu obavezu.

- Atmosfera je opuštena, nema pritiska ni uspoređivanja. Žene se smiju, plešu i na kraju često kažu da su zaboravile da treniraju. Zato ga opisuju kao party, a ne kao trening”, kaže. Veliku ulogu u svemu ima i glazba, koja, kako ističe, nije samo kulisa.

- Brazilska glazba nije dodatak, ona je srce treninga. Ritam motivira, oslobađa i briše blokade. Kad se žena prepusti, automatski daje više od sebe - objašnjava. Iako se njezina metoda temelji na kombinaciji plesa, kardija i snage, Anny kaže da iza svega stoji dugogodišnje iskustvo.

- Žene ne žele samo rezultate nego i osjećaj. Kardio podiže energiju, snaga oblikuje tijelo, a ples sve povezuje u jedno iskustvo”, govori. Rezultati, tvrdi, dolaze brzo, ali nisu samo fizički.

- Već nakon nekoliko tjedana žene primjećuju više energije, bolju kondiciju i promjene na tijelu. No ono što me najviše raduje su unutarnje promjene – veće samopouzdanje, bolje raspoloženje i drugačiji odnos prema vlastitom tijelu - ističe.Ova atraktivna Brazilka naglašava i koliko je emocionalna komponenta ključna.

- Ako se žena ne osjeća dobro iznutra, teško će to pokazati izvana. Cilj je da ponovno osjeti svoju snagu, slobodu i ženstvenost. Fizički rezultati tada dolaze prirodno - kaže. Njezin osobni put od Brazila do Hrvatske, priznaje, snažno je utjecao na njezin pogled na tijelo i život: “Prije 30. godine bila sam fokusirana na ideju ‘savršenog tijela’ i često pod pritiskom da budem što mršavija. Danas znam da su snaga, zdravlje i energija puno važniji od broja na vagi.” Dodaje kako danas tijelo vidi drugačije.

- Tijelo je alat izražavanja, ali i nešto što treba njegovati s poštovanjem. Zdravlje je harmonija tijela, uma i emocija - kaže.

Otkriva i kako izgleda njezin dan kada ne trenira.

- Dan započinjem u miru i tišini, kroz meditaciju i svjesno disanje. Nakon toga slijedi rutina njege, a tek onda ulazim u ritam dana. Pokušavam zadržati balans u svemu što radim. Ne tražim savršenstvo. Vraćam se pokretu, glazbi i malim ritualima koji me podsjećaju tko sam. Samopouzdanje nije stalno stanje, nego odluka da se vratim sebi - kaže. Za kraj kaže: “Svaka žena ima moć promijeniti svoj život, ali prvi korak mora napraviti sama.”