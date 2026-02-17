Anny Alves nakratko je napustila Zagreb u kojem živi da bi ponovno bila muza škole sambe Porto da Pedra na karnevalu u Riju
Cro Brazilka za 24sata: U Riju me nosi adrenalin, nema umora
Anny Alves, strastvena Brazilka sa zagrebačkom adresom, ponovno je zasjala na najvećem karnevalu na svijetu! Rio de Janeiro zadrhtao je od seksepilnog plesa egzotične ljepotice u sjajnom kostimu s mnoštvom šljokica i vatreno crvenim perjem.
- Karneval je bio u Rio de Janeiru, uglavnom na Sambodromu Marquês de Sapucaí. Atmosfera je bila nevjerojatna - cijeli grad živi za te dane, to je energija koju je teško opisati riječima. Sve je prošlo predivno, s puno emocija, adrenalina i ponosa - javila nam se s karnevala Anny. Ponovno je bila muza škole sambe Porto da Pedra.
- Nije riječ o predvođenju cijele kolone kao kraljice tima, ali kao muza plešem ispred dijela škole te predstavljam snagu, ljepotu i energiju zajednice. To je velika čast i odgovornost - pohvalila se Anny.
Ona je godinama predvodnica karnevala u Rio de Janeiru, koji se smatra najvećim u svijetu, s više od dva milijuna posjetitelja dnevno. U Zagrebu živi 13 godina.
- U Zagreb sam došla na poziv da sudjelujem u plesnom projektu i na kraju sam ostala ovdje jer je zemlja mirna, plaže su predivne i nemam konkurenciju u svojem poslu. Volim šetnje po Gornjem gradu, zagrebačke zime i Advent. A iz Brazila mi najviše fale sunce, hrana i obiteljska buka - otkrila nam je svojevremeno.
Međutim, koliko god voljela Zagreb, na karneval u Rio vraća se baš svake godine. Ovo joj je već deveti po redu. I ovaj je put nosila raskošni kostim kakve se može vidjeti samo u Riju.
- Nosila sam raskošan kostim u bojama škole - crvenoj, s puno kristala, perja i ručno rađenih detalja. Krila su bila zaista impresivna i dosta teška - imala su oko pet kilograma. Osjetiš težinu, pogotovo jer plešeš cijelo vrijeme, ali u tom trenutku adrenalin te nosi i zaboraviš na umor. Cijeli nastup traje od 60 do 70 minuta, bez pauze. To je kombinacija fizičke spremnosti, emocije i ljubavi prema sambi. Za mene je to uvijek poseban trenutak jer predstavljam Brazil, ali i svoj životni put između Brazila i Hrvatske - rekla je Anny.
Kostimi koje nosi stoje i do 5000 eura. Svi kostimi izrađuju se ručno, a jedan može sadržavati i do 500 fazanovih pera te 5000 kamenčića, koji se najprije lijepe, a zatim šivaju kako ne bi ispali.
Liniju, kaže, Anny održava redovitim odlascima u teretanu najmanje dva puta tjedno i uravnoteženom prehranom.
- Uvijek se trudim jesti ono što je Bog stvorio: povrće, voće, riža, meso, grašak, grah... To je moja dijeta. Uvijek izbjegavam konzerviranu hranu, fast food i šećer - istaknula je plesačica. Osim plesa, bavi se i bodybuildingom te boksom, a ponosna je i na svoju plesnu školu. Često putuje u Brazil, gdje posjećuje obitelj i sudjeluje na različitim seminarima sambe. Kad ne pleše, Anny uči, radi, vježba, kuha i zabavlja se. Trenutačno studira francuski, a govori portugalski (svoj materinji jezik), hrvatski, engleski i talijanski. Iza sebe već ima diplomu iz financijskog obrazovanja i emocionalne inteligencije, a u Zagrebu je studirala pravo i financije te hrvatski jezik.
