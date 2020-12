Tom Cruise (58) u Hollywoodu je na glasu kao zvijezda s kojom nije lako raditi, no nedavni ispad na setu za vrijeme snimanja 'Nemoguće misije 7' ipak je sve iznenadio. Svijet je obišla vijest, ali i audio snimka kako je urlao na zaposlenike zbog toga što se nisu pridržavali mjera socijalne distance.

Holivudsku zvijezdu posve je izbezumilo što su na poslu neki od filmskih djelatnika bili na manje od dva metra udaljenosti te im je spočitao kako će oni biti krivi ako se film ne uspije snimiti do kraja.

- Ako vas vidim da to ponovno napraviti, više je*eno nećete raditi. Ako bilo tko iz ekipe to napravi opet, gotovo je - i ti, i ti. Da to više nikad niste napravili - vikao je Cruise.

Više od 50 zaposlenika Warner Brosa u Engleskom Leavesdenu ostalo je zaprepašteno njegovim ispadom, a britanski The Sun prenosi kako je Cruise, u velikoj želji da završi veliki projekt, uložio milijune kako bi produkciju preselio u novi improvizirani studio u Hertfordshireu.

Snimanje blockbustera već je ranije prekidano i odgađano pa je, čini se, Cruise na rubu živaca. Za vrijeme svog ljutitog obraćanja rekao je kolegama kako ulaže ogroman trud u sve ovo i da je riječ o filmu koji 'hrani' tisuće obitelji te da nema mjesta neodgovornom ponašanju.