Da nije lako raditi s holivudskim glumcem Tomom Cruiseom (58) pričalo se već nekoliko puta, a sada je na setu filma 'Nemoguća misija 7' urlao na zaposlenike jer se nisu pridržavali mjera socijalne distance. Bili su udaljeni manje od dva metra, što ga je u potpunosti izbacilo iz takta.

POGLEDAJTE VIDEO: Cruise je postao pravi kaskader

- Ako vas vidim da to ponovno napraviti, više je*eno nećete raditi. Ako bilo tko iz ekipe to napravi opet, gotovo je - i ti, i ti. Da to više nikad niste napravili - urlao je Cruise.

Više od 50 zaposlenika Warner Brosa u Engleskom Leavesdenu ostalo je zaprepašteno njegovim ispadom. Naljutio se zato što u cijelo snimanje ulaže veliku energiju i trudi se da uspiju sve završiti unatoč pandemiji, a ekipa je to sad mogla 'zeznuti' time što nisu bili na dovoljnoj udaljenosti.

The Sun ima i audio snimku kako je to sve izgledao na kojoj se točno čuje koliko je glumcu zasmetalo to što je ekipa bila preblizu jedni drugima.

- Oni u Hollywoodu rade filmove sada zbog nas. Mi omogućavamo tisuće poslova drugima, je**m vam majku. To je to. Nema isprika. Recite svojim ljudima da će izgubiti kuću ako se ova industrija 'ugasi'. Nećemo zeznuti snimanje ovog filma. Je li vam to jasno. Ako vas vidim još jednom, dobit ćete otkaz - vikao je Tom i psovao.

Dok su u listopadu snimali diljem Europe pa tako i u Italiji, 12 članova ekipe bilo je pozitivno na koronu pa su morali zaustaviti snimanje.