Crveni osvojili brzu hranu, plavi se bune zbog nesportske igre: 'Uvijek izaberu slabije od sebe!'

U novom 'Survivor' izazovu timovi su se natjecali za najukusniju nagradu dosad – karipsku dostavu fast fooda, a euforična reakcija kandidata nakon što je otkriveno koja je nagrada na kocki dovoljno govori o tome koliko su se svi zaželjeli ukusnog obroka. Nakon zahtjevnog izazova koji se ovoga puta u najvećem dijelu sastojao od aktivnosti u vodi, ta je privilegija pripala crvenom timu koji se po drugi put svoju pobjedu proslavio časteći se slasnim jelom, dok su plavi opet ostali praznih ruku.

Iako je već dobro poznato da samo jedan tim može osvojiti nagradu u izazovu, plavima je ovoga puta poraz teško pao, ne samo zbog propuštene nagrade o kojoj mogu samo sanjati, nego i zbog cjelokupnog stanja u timu. Poraz je najteže pao Roku, koji se u ovom izazovu nije natjecao nego je nervozno promatrao članove svog tima i strpljivo čekao da se vrate u kamp kako bi porazgovarao s njima. Vidno uzrujanog Roka Mario je po završetku igre upitao zašto je ljutit, na što je on kratko izjavio: „Ja imam u glavi svoje viđenje svega skupa i to bih htio prvo s njima podijeliti kao s timom, a onda da to iznosimo vani ispred svih kad riješimo što imamo, a ne ovako da samo zakuhamo možda još veći problem“.



Tijek izazova nije se svidio ni ženskom dijelu plavog tima, pa su tako Nika, Sumejja i Tena zaključile da žene iz crvenog tima u izazovima namjerno biraju suparnike koji su slabiji od njih.

„Kako sam sportaš, uvijek mi je bilo ispod časti birati slabije jer znam koji su slabiji od mene, a sad ću se boriti da izaberem slabiju jer one tako igraju“, poručila je Nika. Atmosfera za vrijeme igre zasmetala je i Tomislavu koji je istaknuo da ne voli kad mu se netko sa strane dere za vrijeme izvršavanja zadatka jer preferira tišinu koja mu pomaže pri koncentraciji, ali iskreno je priznao da to nije bio razlog njihova poraza jer su crveni ovoga puta bili bolji i precizniji.



Crveni tim ushićeno je navalio na slasne sendviče i pržene krumpiriće, dok su se praznih želudaca plavi uputili prema svom kampu gdje ih je umjesto obilne hrane dočekala već najavljena rasprava.

Roko je kandidatima pokušao objasniti da u igru nisu ušli u stopostotnoj spremi, posebno ističući Gorana, što je izazvalo podvojene reakcije. U raspravu su se uključili svi članovi, a svoje je mišljenje iznijela i Tena koja je, osim učestalog jadikovanja oko nedostatka hrane, pojedinim kandidatima zamjerila da su u igru ušli s pogrešnim stavom jer su prije samog početka razgovarali o odlasku kući.

„Kako uopće možemo spojiti razgovor o tome da želimo ići vani i onda ući u igru i dati sve od sebe jer želimo tu pobijediti? To ne ide skupa“, zaključila je Tena, nakon čega je uslijedio njezin sukob s Tomislavom koji joj je objasnio da se pojedinci češće žale na glad jer bi sukladno svom metabolizmu neki trebali unositi više hrane od drugih, zbog čega nisu svi u istoj poziciji.



„Tena je izjavila neke stvari koje stoje. Ne treba se konstantno žaliti. Smatram da je žaljenje dio svega ovoga, ali totalno u krivo vrijeme. Žaljenju nema mjesta prije borbe i s time se slažem u potpunosti. Sve na što se mi trebamo žaliti treba biti ili nakon borbe ili kad dođemo u naš kamp.

Prije borbe to se ne treba događati“, zaključila je Nevena te za kraj dodala: „Dogovor je da više teških tema nema prije igara i da smo fokusirani samo na igru i pobjedu te na ono što nam je cilj“. Šansu za novu pobjedu plavi tim dobit će već idućeg dana kada se u izazovu neće natjecati za nagradu, već za osvajanje plemenskog imuniteta. Najnapetiji dio tjedna sve je bliže, a sukobi unutar tima mogli bi imati presudnu ulogu u slučaju da se plavima dogodi još koji poraz koji ih može skupo koštati.

