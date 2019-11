'Crveni ruž je moj adut, tako sam sultaniji preotela muža...'

Zvijezda serije “Crni biser”, Hande Erçel (25), u novoj turskoj uspješnici koju gledamo na Novoj TV muku muči s ljubavi, a privatno, tvrdi, takvih problema nema. No samo dvije godine prije tabloidi su brujali o njoj jer je Merve Bolugur (32), sultaniji Nurbanu iz “Sulejmana Veličanstvenog”, preotela muža, pjevača Murata Dalkılıça (36). Točnije, Hande je iskoristila bračnu krizu. Kad se Murat razveo, počeli su vezu, a Merve je, pisali su mediji, zapala u anoreksiju. Iako su Handeini profili na društvenim mrežama ispunjeni zajedničkim fotografijama s ovogodišnjeg ljetovanja, glumica tvrdi da solira.

Je li, dakle, Murat, i dalje u vašem životu?

Ne, jer se želim usredotočiti na posao. Ako se ljubav pojavi u neočekivanom trenutku, pojavit će se.

Jeste li se puno puta zaljubili?

Zaljubila sam se s 19 i s 22 godine. Sve je još bilo novo. No završilo je. I to s poštovanjem.

Kakav vas muškarac može osvojiti? I čime?

Odan. Muškarac koji zna što želi. Za mene je u vezi najvažnija odanost.

Po nekima ste seksi, a po nekima šarmantni... Kako biste sami sebe opisali?

Svaka žena mora znati biti i seksi i djetinjasta. Ja sam u miru sama sa sobom, zbog toga se moji osjećaji odražavaju i na van. Katkad mogu biti djetinjasta, a katkad seksi.

Što je vaš najjači ženski adut?

Osmijeh i crveni ruž. Rado se smijem, volim svoj osmijeh, a crveni ruž daje mi sigurnost, samosvijest.

Poznato je da volite crvenu boju. Zašto baš nju?

Jer pristaje snažnim i strastvenim ženama. Primjerice, obožavam crveni ruž jer kad ga stavim na usne, osjećam se moćno i seksi.

Što ste željeli u djetinjstvu, o čemu maštali? Muž i djeca ili slava?

Htjela sam proputovati cijeli svijet. Uz to, moj prvi san bila je gluma. Ne sjećam se da sam željela išta drugo.

S 20 godina na natjecanju ljepote Miss Civilization of the World u Azerbajdžanu predstavljali ste Tursku i bili drugi. Jeste li se prijavili da potvrdite svoju ljepotu ili je to bio korak prema glumi?

Svjesna sam da to nije korak prema glumi. I ne volim ljude koji tako misle. To je natjecanje bilo hir. Bila sam mlada i to sam žarko željela, a potvrda je lijepa stvar.

Kako je počelo vaše životno putovanje iz rodne Bandirme u Istanbul?

Tata je ovlašteni serviser jednog proizvođača bijele tehnike, a majka je kućanica. Još žive u Bandirmi. Imam sestru koja je od mene starija godinu dana. Osjećam se kao da mi je blizanka. Imala sam ugodno djetinjstvo. Odrasla sam na krošnjama drveća. Mjesto u kojem sam živjela bilo je vrlo malo. Zato su me svi prepoznavali kad bih hodala ulicama. Sa 17 godina upisala sam Fakultet za primijenjene umjetnosti na Sveučilištu Mimar Sinan i došla u Istanbul. Zbog ovoga posla, a obitelj mi je uvijek bila potpora.

Je li vas Istanbul uplašio?

Ne, bila sam hrabra. U Istanbul sam došla sama i četiri sam godine sama živjela.

A kako su vas otkrili?

Gluma je od djetinjstva bila moj cilj, kao da mi je nešto šaputalo ‘ja moram biti na sceni’. Zato sam usput uzimala i poduku iz glume. Pred kamerama sam prvi put imala samo jednu scenu. Glumila sam sestru čobana Ahmeta koja je umrla.

