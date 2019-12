Ćubijeva ispovijest: 'Isplati se živjeti za obitelj i prijatelje...'

Došao sam na snimanje novogodišnje emisije i kašljucao. Rekli su mi: ‘Ajmo pregledati to da nije upala pluća’. Išao sam pregledati to i, eto, rekao nam je Damir Mihanović Ćubi, koji se bori s teškom bolešću. Sad je u bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu, no kaže da bi već danas mogao kući. Želja mu je provesti blagdane u Splitu.

- Skroz sam OK. Neke su me stvari pogodile. Želio sam izbjeći medije pod svaku cijenu. Da me puste jer to je moja osobna i privatna stvar. Navedeno je masu netočnih stvari. Jučer sam se našalio i rekao da se osjećam kao vrlo uspješan direktor neuspješne tvrtke - rekao nam je Ćubi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako bi pomogli nesebičnom humanitarcu Ćubiju, mnoštvo kolega s estrade pokrenulo je akciju prikupljanja novca za prijatelja.

- Nezgodno mi je pričati o tome. Znam da mi žele pomoći iz najboljih pobuda. Ali imam dovoljno prijatelja, mogu platiti što treba. Meni dva-tri prijatelja mogu platiti što treba da nitko za to ne zna. Ne trebam nikakav novac. Mene pitaju kad mi dođu u posjet ‘što ćemo ti donijeti’. ‘Donesite mi sebe’, kažem im. Puno puta sam u ovih 40 godina radio humanitarne akcije kad nisam kući imao plaćene račune. Ali to nema nikakve veze. Ispada da prosim. Moja dva-tri prijatelja mogu riješiti račune bez da itko išta zna. Ljudi nekad u najboljoj namjeri idu napravit nešto pa pogriješe. Sad trenutno nemam se vremena baviti time. Tu shvatiš da je najdragocjenije vrijeme. Želim iskoristit vrijeme - kaže Ćubi.

U utorak navečer izašao je na Trg bana Jelačića i družio se s prijateljima na kućici Davora Dretara Dreleta. Družio se s Reneom Bitorajcem, Sanjom Doležal, Vedranom Mlikotom, Filipom Juričićem...

Foto: Privatan album

- To je ono što je bitno. Ovo drugo nije bitno. Nije bitna vila sa šest katova. Ne može ti stat u grob vila sa šest katova. Ja ću kući možda čak danas. U rukama sam pravih doktora. Sad slijedi borba. Što doktori kažu, tako ćemo raditi. Imam ludu i pozitivnu glavu da se mogu boriti s takvim stvarima. I postaviti to kako treba. U horoskopu sam Rak, no taj netko je pogriješio - nasmijao se Ćubi.

Objavio je fotografiju iz zagrebačke bolnice, no kaže da je to napravio kad je vidio nesebičnu brigu medicinskog osoblja o njemu i drugim pacijentima.

- Dogodilo se toliko lijepih stvari. Čudo od prijema. Imali su domjenak kraj stadiona. Pitali su me dolazim li na domjenak. Završio sam i tamo. Došao je Ante Gelo. Napravili smo koncert. To je jedna takva priča, takav scenarij da je gotovo nemoguće da se takvo nešto dogodi. Fasciniran sam cijelom tom pričom. Oduševljen sam ljudima koji su me prihvatili i primili. Dali su mi snagu jer nisam znao da tako djelujem na ljude. To mi je trebalo. Osjetiti to što su mi dali prijatelji. Počeli su pričati da nema koga nisam zadužio svojim humanitarnim radom. Nisam na to gledao tako nikad - rekao je i u dahu nastavio:

Foto: Privatan album

- To me taknulo emotivno. Rekli su mi da se to vraća i da nisi sam. To mi je dalo mir i spokoj u ovoj situaciji. To su mi dali prijatelji. Nevjerojatna snaga. Život nije Black Friday. Da moraš nešto kupiti. Isplati se živjeti jedino za obitelj i prijatelje. Ovo drugo je irelevantno. Ne mogu vjerovati da se ovoliko vremena pridaje predsjedničkim izborima, koji su manifestacija ili funckija irelevantna. Stvarno živimo za krive vrijednosti. Kad kaže netko: ‘Izgradio sam kuću s kaminom za 30 ljudi’, ja pitam ‘Di ti je 29 ljudi kad ih nemaš’ - zaključio je Ćubi.

