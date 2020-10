Cura Ćalete-Cara šeta Zagrebom u 'krpicama' od 50.000 kuna

<p>Pravnica <strong>Adriana Đurđević</strong> (28), djevojka reprezentativca <strong>Duje Ćaleta-Cara </strong>(23) svakodnevno objavljuje zanimljiv sadržaj na društvenim mrežama zahvaljujući kojem je 'skupila' vrtoglavih 60 tisuća pratitelja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Da je veliki ljubitelj mode to već znaju njezini pratitelji, a ovaj put 'opalila' je fotografiju na kojoj pozira markirano odjevena od glave do pete.</p><p>Riječ je o crnom kožnom kombinezonu modne kuće Pinko koji je pravi hit ove sezone. Samo za njega iskeširala je oko 2.200 kuna. Kombinezon je uskladila s Pradinim čizmama čija se cijena kreće oko 12 tisuća kuna dok je Balmainovu kožnu jaknu platila 15 tisuća kuna. </p><p>Adriana pazi na svaki detalj pa je kombinaciju upotpunila Guccijevom torbicom koja košta 13 tisuća kuna, a najskuplji detalj je Cartierova narukvica čija se cijena kreće između 20 i 30 tisuća kuna. </p><p>Osim fotografija na kojima pokazuje svoje krpice, Adriana često objavljuje i romantične trenutke sa svojim dečkom Dujom. Najdraže svakodnevne geste su im zagrljaji, a u njihovoj vezi nema mjesta ljubomori jer imaju povjerenja jedno u drugo. Također, istaknuli su što im se najviše sviđa, a što im ide na živce jedno kod drugoga. </p><p>Iako postoji razlika u godinama, par kaže da se to ne osjeća, a odmah na početku su se 'kliknuli'. Zbog ljubavi se Adriana preselila u drugu državu, a početak joj je, kaže, bio jako težak. </p><p>- Novi grad, nova država, ne poznajete nikoga, novi jezik, traženje kuće. Sada je već puno lakše jer smo se prilagodili - rekla je Adriana, a Duje kaže da su dosad imali samo pozitivna iskustva s Francuzima. </p><p> </p>