Djevojka najtraženijeg engleskog nogometaša Jacka Grealisha (25), Sasha Attwood (25) u YouTube videu, koji je na kanal postavila nakon povratka iz Hrvatske, otkrila je kako je tijekom ovogodišnjeg Eura postala meta 'ludih obožavatelja'.

Naime, Sasha tvrdi kako joj od tada ne prestaju pristizati zlobne poruke kao što su 'želim da pogineš u sudaru', 'nadam se da ćeš dobiti rak i umrijeti' i 'nadam se da ćeš umrijeti ti i tvoja obitelj'. Na mobitel joj je dnevno znalo dolaziti, kaže manekenka, više od 200 sličnih poruka.

- Ne pretjerujem kada to govorim. I dalje ih dobivam, svaki dan. Pišu mi kako planiraju moje ubojstvo i govore da nikada nisu toliko mrzili neku ženu koliko mrze mene. Sve je izmaklo kontroli zbog Eura, to je preočito, ali nisam mogla niti zamisliti da će biti ovako loše. Jednostavno ne mogu shvatiti kako ljudi mogu biti toliko odvratni bez ikakva razloga - rekla je Sasha.

Prijetnje smrću šalju joj putem Instagrama, ali i TikToka. Iako je, tvrdi, oduvijek bila 'jaka osoba', ovo ju je prestrašilo.

- Stalno čuješ te priče o trolanju, no zapravo dok se to ne dogodi tebi, ne shvaćaš koliko je to strašno. Najgore je što je riječ o mladim djevojkama. Gledala sam njihove profile, s kojih su mi slale te poruke, i riječ je o djevojčicama od 13-14 godina. To je baš tužno. Prvo sam ih pravdala da su mlade, no onda sam promislila o svemu i shvatila da ja u njihovoj dobi nikada ne bi poslala takve poruke - ispričala je.

Sasha je u videu, između ostalog, nahvalila Hrvatsku i rekla kako bi ju voljela opet posjetiti.

- Nikad nisam razmišljala o tome da otputujem u Hrvatsku no, jako sam sretna što jesmo. Hrvatska je prelijepa i željela bih se vratiti tamo. Hrana je bila dobra, Dubrovnik je tako lijepo mjesto - rekla je manekenka koju na YouTube kanalu prati oko 20 tisuća ljudi.

Podsjetimo, nakon poraza u finalu Eura, Jack Grealish je s djevojkom Sashom mir potražio u Grčkoj gdje je boravio neko vrijeme, a pred kraj odmora zaputio se u najpoznatiji hrvatski grad na obali, Dubrovnik.

Uživao je u predivnom pogledu na grad i moru, a nepce je zadovoljio specijalitetima iz Teppanyaki restorana. Pozirao je sa chefom restorana Pratapom Koiralom.

Par je uživao na plaži Cava, koja je inače namijenjena nudistima.