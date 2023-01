Cura mu je na početku karijere služila kao 'paravan'? Luke Evans ljubi isklesanog dečka

Holivudski glumac Luke Evans (43) i njegov dečko Fran Thomas (42) snimljeni su zajedno na plaži u Miamiju, gdje su svojim isklesanim tijelima privukli svu pažnju na sebe. Nedavno su debitirali na crvenom tepihu kao par.

Foto: VAEM

Pozornost su plijenili isklesanim mišićima dok su se se kupali i šetali plažom u minijaturnim kupaćim gaćicama i nisu se pretjerano obazirali na paparazzije koji su ih slikavali.

Par je prvi put zajedno u javnosti snimljen još u veljači prije dvije godine na plaži u Sydneyju, gdje je Luke snimao seriju 'Nine Perfect Strangers', no tada se još nije znalo ništa o španjolskom grafičkom dizajneru koji je zarobio srce glumca. Evans je samo mjesec dana prije toga prekinuo dvogodišnju vezu s umjetničkim direktorom Rafaelom Olarrom.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Velški glumac, kojeg najviše pamtimo po ulozi Gastona u filmu 'Ljepotica i zvijer', karijeru je započeo u kazalištu u Londonu i ispočetka se otvoreno deklarirao kao homoseksualac.

- Svi me znaju kao gay muškarca i tijekom svojeg života u Londonu to nisam nikada ni pokušavao sakriti - kazao je u intervjuu za časopis The Advocate 2002. godine. Ipak, 2010. godine mediji su se raspisali o njegovoj djevojci, marketinškoj stručnjakinji Holly Goodchild, koja je jednom i progovorila o njihovoj vezi.

- Luke je divan. Mi smo stari prijatelji i to se jednostavno dogodilo. Nismo zaručeni, no stvarno uživamo zajedno - izjavila je.

No četiri godine kasnije Luke je potvrdio vezu sa španjolskim modelom Jonom Kortajarenom, a tada je opet počeo za medije isticati kako ne žali što se već na početku karijere izjasnio kao homoseksualac i kako misli da to nije naškodilo njegovoj karijeri. Vezu s Holly nikada nije javno komentirao, a nagađa se i kako mu je ona bila samo paravan dok se pokušavao probiti u Hollywoodu, što mu je otprilike u vrijeme dok se pisalo o njima zaista i pošlo za rukom.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

