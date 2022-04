Curica (7) koja je u bunkeru pjevala pjesmu iz 'Frozena', oduševila je publiku u Walesu

Ukrajinka Amelija Anisovič (7) koja je ganula svijet nakon što je u skloništu otpjevala pjesmu 'Let It Go', u nedjelju je nastupila na natjecanju velških zborova i oduševila publiku.

Naime, Amelia je u nedjelju gostovala u Aberystwyth Arts Centeru na godišnjem natjecanju zborova S4C Côr Cymru, gdje je otpjevala ukrajinsku himnu i 'Let It Go'. Djevojčica je svojom izvedbom podigla publiku na noge. Zahvalili su joj se gromoglasnim pljeskom, a nasmijana Amelia podignula je palac.

Djevojčica je nedavno dala intervjuu za BBC. Zahvalila se svima koji su pohvalili njezino pjevanje te im otkrila svoju rutinu.

- Hvala vam što vam se svidjelo moje pjevanje. Svaki dan vježbam pjevanje, ujutro, popodne i navečer. Vježbam, zato je tako dobro ispalo - zaključila je Amelie te nadodala:

- Uvijek mi je bio san pjevati.

Podsjetimo, djevojčica je nedavno nastupila i na stadionu u Poljskoj. Bila je odjevena u tradicionalnu ukrajinsku haljinu te je otpjevala ukrajinsku himnu. Bio je to koncert povodom prikupljanja pomoći za Ukrajinu.

