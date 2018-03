Cvitešić: 'Prva ljubav nije me primijetila, samo je otišla'

Bila sam zaljubljena u jednog dječaka koji je išao u osmi razred. Bio je apsolutno najzgodniji dečko u školi i, naravno, nije mu padalo na pamet gledati klinke iz 5. ili 6. osnovne, i nikako me nije primjećivao, rekla je Zrinka Cvitešić (38). Glumica se u dokumentarnom serijalu 'Mistika uspjeha' na HRT-u raspričala o ratnom razdoblju, profesionalnim uspjesima, ali i o prvoj ljubavi.

Foto: Vivienne Vincent/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL ZALJUBLJENI U pet godina stariju brinetu Niko se zaljubio u Londonu dok je ona 2014. tamo igrala na West Endu - Moja se simpatija jednog dana iznenada došla pozdraviti jer se njegova obitelj naprasno selila - rekla je Cvitešić. Tad je glumica prvi put shvatila da se nešto događa, da nešto nije u redu. Nedugo nakon toga imala je prvi susret s ratom kad je u dvorištu svoje kuće ugledala uperenu tenkovsku cijev.

Tad je shvatila zašto se zgodni mladić odselio iz Karlovca. Cvitešić ne treba puno da bude sretna. Još kroz srednju školu shvatila je da je najsretnija kad nešto stvara.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL - U kazalištu, u Zorin domu, to su bile predstave, s frendovima poslije škole na dekici na obali Korane uz gitaru su to bile neke pjesme, ali uglavnom to stvaranje nečega s raznim energijama je nešto što me činilo sretnom i ispunjenom - rekla je Zrinka.