'Da Chuck Norris glumi u filmu ‘300’, film bi se zvao ‘Jedan’. Sam je spasio vojnika Ryana...'

Ne smetaju mi te šale, neke i mene stvarno jako nasmiju, rekao je jednom prilikom Chuck Norris. Nedavno je objavio video u kojem su se mnogi šokirali kako izgleda, jer se ne pojavljuje često u javnosti. Snimio je video za 84. rođendan u kojem je okrenuo dvije brojke: 'Osjećam se kao da mi je 48', rekao je Chuck Norris, megazvijezda akcijskih filmova 80-ih i 90-ih poput Missing in Acion, Code of Silence, Delta Force... Debitirao je 1972. godine u filmu 'The Way of the Dragon' koji je producirao legendarni Bruce Lee i u kojem su se njih dvojica borili u jednoj od završnih scena.

A ovo su najbolji vicevi o njemu:

Chuck Norris je jednom udario konja u bradu. Tako su nastale žirafe.

...a kad Chuck zalijeva travu, izraste baobab.

Chuck nosi sunčane naočale da njegov pogled ne ozlijedi sunce. Zato Sunce stavlja naočale kad je pomrčina Chucka.

Chuck Norris je brojio do beskonačnosti. Dvaput i može dijeliti s nulom.

Chuck nikad ne zove krivi broj nego se ljudi javljaju na krivi telefon. A broj 911 je njegov kućni broj.

Da Chuck Norris glumi u filmu ‘300’, film bi se zvao ‘Jedan’. A sam je spasio vojnika Ryana.

Ne postoji teorija evolucije. Postoji samo popis bića kojima Chuck dopušta da žive. Dinosaure nije stavio na popis.

Kad Chuck Norris ispunjava poreznu prijavu, u njoj je samo njegova fotografija.

Chucku ne sjeda ovrha, on sjeda na ovrhu.

Koliko sklekova može napraviti Chuck Norris? Sve.

A kad radi sklekove, pomiče Zemlju.

Chuck Norris je skupio sve pokemone. S Nokijom 3310. A baterija na iPhoneu mu traje vječno.

Kad je Chuck napunio 18, njegovi starci su se iselili iz kuće. A i Chuck im je počeo davati džeparac.

