Da, dobro vidite! Cate Blanchett uskočila u neobičan top od žlica!

Sve oči bile su u utorak uprte u Catherine Élise Blanchett, poznatiju kao Cate Blanchett (55). Australska glumica prošetala se crvenim tepihom na premijeri svog najnovijeg filma 'Borderlands' u topu načinjenom od čak 102 srebrne žlice! Da dobro vidite, Blanchett se za ovo događanje u Los Angelesu dobro pripremila.

A fan event for the film "Borderlands" at TCL Chinese Theatre in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Ovu neobičnu kombinaciju dizajnirala je stockholmska marka Hodakova, a Cate ju je upotpunila crnim hlačama i štiklama obrubljenim sitnim metalnim zakovicama. Od nakita je jedino nosila upečatljiv prsten s potpisom Louisa Vuittona.

Pojavili su se na premijeri u kineskom kazalištu TLC i njezini kolege i kolegice, poput Jamie Lee Curtis, Jacka Blacka, Kevina Harta i Gine Gershon. Cate je svojim modnim odabirom privukla pažnju i Jamie Lee Curtis, koja se našalila kako je Blanchettin odabir odjeće možda inspiriran TV serijom "The Bear".

Znanstvenofantastična akcijska komedija "Borderlands" temelji se na serijalu popularnih videoigara smještenih na napuštenom planetu Pandora, na kojem ljudi tragaju za tajanstvenim blagom.

Radnja filma prati Lilith (Cate Blanchett), zloglasnu lovkinju na glave s tajanstvenom prošlošću. Ona se nerado vraća u svoj dom, Pandoru, najkaotičniji planet u galaksiji. Njezina je misija pronaći nestalu kćer najmoćnijeg S.O.B.-ja u svemiru. Lilith formira neočekivani savez s timom neprilagođenih: Rolandom, Tannisom, Tiny Tinom, Kriegom i Claptrapom.

Film u većinu hrvatskih kina dolazi 29. kolovoza.