Glumica 'teška' samo 95 mil. dolara: 'Ja sam srednja klasa'

Australska glumica Cate Blanchett šokirala je korisnike društvenih mreža nakon što je izjavila da je 'srednja klasa' na Filmskom festivalu u Cannesu. Njena imovina procjenjuje se na 95 milijuna dolara, a tijekom konferencije za novinare komentirala je 'srednju klasu'.

- Bjelkinja sam, privilegirana sam, srednja sam klasa i mislim da me se može optužiti da imam kompleks bijelog spasitelja - rekla je glumica koja je premijerno prikazala svoj novi film Rumours.

- Ali da budem potpuno iskrena, moja interakcija s izbjeglicama na terenu i također u sredinama u koje su preseljeni potpuno je promijenila moju perspektivu na svijet i krajnje sam zahvalna na tome - ispričala je dok je razgovarala o vlastitim iskustvima rada s redateljima filmova o izbjeglicama.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Apprentice" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Sarah Meyssonnier

Korisnici društvenih mreža oštro su kritizirali glumicu.

- Ona je odvojena od stvarnosti - glasio je jedan komentar.

Jedan korisnik upitao se s kime se uspoređuje glumica da je srednja klasa te ironično napisao 'S Jeff Bezosom?'.

- Bogati ljudi su tako nedodirljivi - dodao je drugi.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Apprentice" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Stephane Mahe

Međutim, neki su stali u obranu poznate glumice i istaknuli da izraz 'srednja klasa' koristi u britanskom slengu, gdje se odnosi na naslijeđe i obiteljski status, a ne na bogatstvo.

- Ona govori o svojoj klasi, a ne o svom bankovnom stanju - napisao je korisnik na X-u. Nova mračna komedija Cate Blanchett debitirala je u subotu navečer u Cannesu, a pokupila je četiri minute ovacija.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Apprentice" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Yara Nardi

U režiji Guya Maddina, Evana Johnsona i Galena Johnsona, u filmu također glume i Alicia Vikander, Charles Dance, Roy Dupuis, Denis Ménochet, Nikki Amuka-Bird te Rolando Ravello.

Rumours 'prati skupinu svjetskih vođa koji se sastaju na G7 - političkom i gospodarskom susretu između Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država - ali se izgube u šumi dok pokušavaju sastaviti zajedničku izjavu', tvrdi Variety.