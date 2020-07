'Da mi ljudi sjede na koncertu, dobila bih koronu od nervoze'

Teško je na ovaj način organizirati koncert, posebno jednom privatnom organizatoru. Što se tiče sjedenja, nekim pjevačima to odgovara, ali mi pjevamo zabavnu glazbu, poručuje Maja

<p>Gosti <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3855734/maja-suput-i-neno-belan-gosti-u-rtl-direktu-iza-nas-je-ogroman-broj-ljudi-koji-ovim-poslom-prehranjuju-cijelu-obitelj/" target="_blank">RTL Direkta</a> sinoć su bili pjevači <strong>Maja Šuput </strong>(40) i <strong>Neno Belan </strong>(58), koji su prokomentirali nove odluke Stožera civilne zaštite koje se odnose na koncerte. Maja je poznata po tome što je mnogi mladenci angažiraju da im napravi feštu na njihov najvažniji dan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šuput uživala sa suprugom Nenadom u luksuzu</strong></p><p>- Radim i dalje na svadbama. Od popuštanja prvih mjera mladenke su vratile svoje termine na one postojeće. Danas sam vidjela da nam nisu smanjili broj ljudi na svatovima, što je dobro jer bismo u suprotnom imali puno otkazivanja - prokomentirala je Šuput situaciju sa svadbama na kojima često nastupa.</p><p>Istaknula je kako je u početku popuštanja mjera bilo normalno raditi jer je bilo puno manje zaraženih nego danas. S obzirom na to da su mladenci organizatori vjenčanja, mišljenja je kako oni moraju biti spremni snositi neke odgovornosti za tu svadbu.</p><p>- Ono što ja radim sa svojim ljudima jest da pazimo da idemo uvijek zdravi. Tražimo da imamo svoju prostoriju, da ne dijelimo prostoriju s ostalim uzvanicima. Stavili smo traku koja nas dijeli od publike. Slikanje smo zabranili. To ljudi jako poštuju, bude im malo krivo, ali poštuju - opisala je Šuput.</p><p>Neno Belan je prokomentirao svoj posljednji koncert na Gradecu na kojemu je bilo 2500 ljudi. Dodao je da je sve prošlo u najboljem redu i da su se ljudi ponašali najnormalnije.</p><p>- Zabavili su se i nisam čuo da je bilo ikakvih problema - ispričao je Belan i dodao da nije siguran hoće li publika izdržati sjediti na koncertima jer su to koncerti na kojima se ljudi vole zabavljati:</p><p>- Pitanje je hoće li biti koncerata. Prošlo ljeto smo imali 36 nastupa, a ovo možda sedam. Moram naglasiti da 15.000 ljudi živi od tih nastupa, ne samo pjevači već i ljudi koji su u pozadini. Kako je posao pao, svi smo zajedno u problemu - objasnio je Belan.</p><p>S time se složila i Maja. Kaže da je to veliki sektor ljudi koji radi 'iza njih'.</p><p>- Nedostaje mi moj posao, ali govorimo o ljudima koji ovim poslom prehranjuju cijelu svoju obitelj. Sada imam u prosjeku jedan koncert tjedno, a prije smo imali i po pet puta tjedno. Mi smo bend koji je pogon za sve moguće gradske i ribarske fešte, a ove godine smo jedan grad odradili u lipnju - rekla je Šuput.</p><p>Ipak, novu preporuku Stožera o isključivo sjedećim mjestima na koncertima ne podržava, ali veseli je to što je <strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dopustio da glazbenici rade svoj posao. </p><p>- Drago mi je da nas je Capak pustio da radimo, to ovisi o epidemiološkoj situaciji. Teško je na ovaj način organizirati koncert, posebno jednom privatnom organizatoru. Što se tiče sjedenja, nekim pjevačima to odgovara, ali mi pjevamo zabavnu glazbu. Da mi ljudi sjede na koncertima, vjerojatno bih dobila koronu od nervoze - zaključila je Maja. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MAJOM ŠUPUT:</strong></p>